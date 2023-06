﻿Konjunkturprognose aus Kiel: Was die Aussagen des IfW bedeuten

Sinkende Inflation, satte Tarifabschlüsse

Es sind zwei Aussagen, die haften bleiben von der jüngsten Konjunkturprognose des Kiel Instituts für Weltwirtschaft: Die Konjunktur springt langsam wieder an, und sinkende Inflation plus satte Tarifabschlüsse stärken die Massenkaufkraft. Doch was bedeutet das konkret für Firmen und Verbraucher?

