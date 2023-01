﻿Konto überzogen: Was tun, wenn der Dispo zu teuer wird?

Kiel. „Dispo“ – die Bezeichnung kommt von „disponieren“. Das heißt: Man kann planen und über Geld verfügen, obwohl eigentlich nichts mehr auf dem Konto ist. Doch diese Freiheit hat ihren Preis: Dispokredite waren schon immer teuer. Mit der aktuellen Zinswende jedoch wird die finanzielle Flexibilität nun noch kostspieliger. Geht es nicht günstiger als Dispo? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Warum sind Dispokredite überhaupt so teuer?

Banken führen dafür vor allem zwei Argumente an. Erstens: Bei Dispokrediten sei die Wahrscheinlichkeit größer, dass es zu einem Kreditausfall kommt. Verbraucherschützer halten dies für wenig plausibel, schließlich werde die Bonität mithilfe von Auskunfteien kontrolliert. Zweiter Grund: Banken könnten ihre Refinanzierung nicht so gut planen, da die Inanspruchnahme von Dispokrediten stark schwanken kann. Auch dieses Argument verfängt nach Einschätzung von Michael Herte nicht: „Selbst wenn man beide Punkte berücksichtigt, kann ich nicht nachvollziehen, warum ein Zins von 14 Prozent genommen wird“, sagt der Finanzexperte der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein.

Warum steigen die Dispozinsen jetzt so stark?

Die jüngsten Erhöhungen sind „der höchste Anstieg seit Beginn der Zeitreihe vor fast 20 Jahren“, meldet die Analysefirma Barkow Consulting mit Verweis auf Bundesbank-Daten. Gegenüber April 2022 hätten sich die Finanzierungskosten für die Nutzung des privaten Dispos um fast 20 Prozent erhöht. Das ist in erster Linie Folge der von der EZB eingeleiteten Zinswende. Viele Banken haben die Höhe ihrer Dispozinsen an einen Referenz-Zins gebunden. „Veränderungen finden auf Basis der vertraglich vereinbarten Zinsanpassungsklausel statt und orientieren sich an den Veränderungen des Referenzzinssatzes“, heißt es etwa bei der Förde Sparkasse. Ökonomen erwarten, dass die EZB ihre Zinsen in diesem Jahr aufgrund der anhaltenden Teuerung weiter erhöht. Damit ist klar: Auch beim Dispo dürften die Kosten weiter steil nach oben gehen.

Welche günstigen Alternativen gibt es zum Dispo?

So richtig günstig? Das wird schwierig. Ratenkredite sind zwar meist günstiger, doch auch hier gehen die Zinsen nach oben. Laut Verbraucherportal biallo.de liegt der Durchschnittszins für einen Ratenkredit mit drei oder vier Jahren Laufzeit bei etwa acht Prozent. Zum Vergleich: Für Dispokredite berechnen Banken und Sparkassen laut Biallo derzeit im Schnitt gut 10,5 Prozent. Doch die Unterschiede sind enorm. Unicredit etwa verlangt seit Anfang des Jahres einen Dispozins von 12,77 Prozent. Bei Ratenkrediten lockt das Institut mit Sätzen „ab 2,99 Prozent“. Doch solche Angaben muss man als Schaufensterkonditionen sehen, die nur bei bester Bonität und zügiger Tilgung gelten. Als Konkurrenz zum Dispo bieten manche Häuser auch Rahmenkredite ohne feste Tilgung an. Hier hat ING für Mitte Februar bereits eine Verteuerung um fast zwei Prozentpunkte auf 7,83 Prozent angekündigt. „Finanzielle Flexibilität ist leider so teuer wie lange nicht mehr“, sagt Herte. Wie die meisten Banken empfiehlt er: „Wer das Konto bereits überzogen hat, sollte vom Dispo- oder Überziehungskredit auf einen Ratenkredit umschulden.“ Dabei könne auch ein Blick auf die Angebote anderer Banken lohnen. Doch „den“ Vergleichszinssatz gibt es nicht, es kommt ganz auf den Einzelfall an.Die Kieler Volksbank, die Raten- und Rahmenkredite über ihren Verbundpartner TeamBank anbietet, nennt beim effektiven Jahreszinssatz eine Spanne von 4,99 bis zu 14,49 Prozent. Ganz ähnlich die Konditionen bei der Förde Sparkasse. „Grundsätzlich“, so heißt es dort, „ist ein Dispositionskredit dazu gedacht, kurzfristig Liquidität bereitzustellen“. Für eine dauerhafte Nutzung sollte man eher auf Alternativen setzen, „die individuelle Rahmenbedingungen wie etwa Bonität und die Höhe der monatlichen Rate berücksichtigen“.

Sollte man eine Restschuldversicherung abschließen?

Solche Versicherungen übernehmen ausstehende Kredite oder Raten im Todesfall oder auch bei Arbeitslosigkeit. Eine Restkreditversicherung könne zusätzlich aufgenommen werden, sei aber keine Pflicht, heißt es etwa bei der Kieler Volksbank. Die Kosten seien abhängig von Alter und Beschäftigung des Kunden sowie von der Laufzeit und Höhe des Kredites. Verbraucherschützer Herte rät ab: „Oft sind die Kosten so hoch, dass sie die Vorteile einer Umschuldung auffressen.“

Wie erfahre ich eigentlich, dass mein Dispo teurer geworden ist?

Anders als bei Strom- oder Gaspreisen flattert hier kein Brief ins Haus, auch keine Mail. Änderungen des Zinssatzes finden Verbraucherinnen und Verbraucher auf ihren Kontoauszügen und natürlich im Preisblatt ihres Kreditinstitutes. Die Banken sind aber verpflichtet, Kunden in regelmäßigen Zeitabständen auch über die derzeit gültigen Zinsen zu informieren. Für eine Erhöhung der Dispozinsen ist keine Zustimmung der Verbraucher nötig.

Wann kommt der Dispozins-Deckel?

Tatsächlich werden angesichts immer neuer Krisen die Rufe in der Politik laut, die Zinsen für Dispokredite zu deckeln. Solche Eingriffe lehnt die Deutsche Kreditwirtschaft als führender Branchenverband ab. „Das hätte wohl zur Folge, dass dieser Deckel wahrscheinlich der dann geltende Satz wäre“, heißt es in einer Stellungnahme. Dadurch würde der Wettbewerb eingeschränkt. Doch von genau diesem Wettbewerb profitierten die Verbraucher.