Regionaler Spargel zu Ostern: Offizieller Anstich im Norden

Rechtzeitig vor Ostern können die Menschen in Schleswig-Holstein wieder regionalen Spargel kaufen. Mit dem Spargelanstich der Landwirtschaftskammer und des Arbeitskreises Spargel in Padenstedt bei Neumünster hat die Saison am Dienstag offiziell begonnen.

Padenstedt (dpa/lno). Rechtzeitig vor Ostern können die Menschen in Schleswig-Holstein wieder regionalen Spargel kaufen. Mit dem Spargelanstich der Landwirtschaftskammer und des Arbeitskreises Spargel in Padenstedt bei Neumünster hat die Saison am Dienstag offiziell begonnen. «Noch am Freitag sah es aufgrund der kalten, trüben Tage nach einem späteren Saisonstart aus», sagte die Präsidentin der Landwirtschaftskammer, Ute Volquardsen. «Dank der Sonne der letzten Tage und trotz der kühlen Temperaturen gibt es jetzt aber doch erste nennenswerte Mengen zum Fest, den Folien sei Dank.»

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ende April und Anfang Mai werden die Mengen weiter steigen. Spargel ist eines der ersten heimischen Gemüse der Saison. Es gibt ihn traditionell nur bis zum 24. Juni zu kaufen.

Die Spargelbauern im Norden blicken nach Angaben der Kammer optimistisch auf die Saison und hoffen auf rege Nachfrage: Die Zahlen der Agrarinformationsgesellschaft (AMI) lassen darauf schließen, dass die Kaufzurückhaltung 2022 nicht an den Preisen lag, die 2020 und 2021 ähnlich waren, sondern an der allgemeinen Verunsicherung. Die beiden Corona-Jahre 2020 und 2021 waren den Angaben zufolge regelrechte Spargeljahre.

Die Landwirtschaftskammer geht davon aus, dass sich die Preise zu Beginn auf einem ähnlichen Niveau entwickeln wie im Vorjahr, über die Hauptsaison werden sie angebotsbedingt sinken.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Insgesamt bauten 2022 in Schleswig-Holstein 44 Erzeuger auf knapp 476 Hektar Spargel an. Schleswig-Holstein ist den Angaben zufolge ein kleines Anbauland. Rund 2000 Tonnen werden in der Saison überwiegend direkt vermarktet. Aus der Branche ist zu hören, dass ausreichend Saisonarbeitskräfte für die Spargelernte zur Verfügung stehen, wie die Landwirtschaftskammer weiter mitteilte. Im Verkauf fehle allerdings mitunter Personal.