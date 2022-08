﻿Schiffbau: Flensburg hat jetzt wieder ein Schwimmdock für Schiffe

Die Flensburger Schiffbau-Gesellschaft (FSG) hat nach 29 Jahren wieder ein Dock. In der Nacht zum Sonntag traf der Schlepper „Kiel“ mit dem neuen Schwimmdock an der Pier der Werft im Hafen von Flensburg ein. Zuvor gab es eine spannende Kanalpassage am Sonnabend.

Das neue Dock der Flensburger Schiffbau-Gesellschaft wurde an Sonnabend vom Schlepper „Kiel“ durch den Nord-Ostsee-Kanal gezogen.

Kiel. Die Schlepper „Kiel“ und „Wulf 9“ haben Flensburgs Schiffbau ein wichtiges Arbeitsgerät gebracht. In der Nacht zum Sonntag zogen die Schlepper das neue Schwimmdock in den Flensburger Hafen und machten es an der Pier der Flensburger Schiffbau-Gesellschaft (FSG) fest.

Damit hat die Werft nach 29 Jahren wieder ein Schwimmdock und kann in Zukunft auch wieder Schiffe für Reparaturen aus dem Wasser heben. Es besteht aber auch die Möglichkeit, an Land Schiffe zu bauen und sie mit dem Dock zu Wasser zu bringen.

Den Kauf des Docks hatte Investor und Werfteigner Lars Windhorst bei den Feierlichkeiten zum 150-jährigen Jubiläum des Unternehmens in Flensburg angekündigt.

Mit fünf Knoten durch den Kanal

Das Schwimmdock wurde von der FSG bei der Hamburger Werft Pella Sietas erworben. Die Hamburger Werft wird in einem Insolvenzverfahren gerade abgewickelt. Das Dock war eine der wertvollsten Anlagen der Sietas-Werft.

Gebaut wurde das Schwimmdock 2007 in Danzig. Das 180 Meter lange und 30,5 Meter breite Dock wurde damals für den Neubau der Containerschiffe der „Baltic Max“-Klasse bei der Sietas-Werft angeschafft.

Im Juli 2007 zogen Schlepper der Reederei SFK das Dock erstmals durch den Kanal. Am Sonnabend war es nun die „Kiel“ von der SFK, die das Dock wieder von Hamburg zurück in die Ostsee brachte. Der Kieler Schlepper musste das Dock dabei zusammen mit dem Cuxhavener Schlepper „Wulf 9“ als sogenannten Schwertransport durch den Kanal ziehen.

Mit fünf Knoten dauerte die Fahrt von Brunsbüttel bis Kiel fast zwölf Stunden. Gleich mehrfach stoppte der Verband in den Ausweichstellen und ließ andere Schiffe passieren.

Neue Wege beim Neubau in Flensburg

Bei der Flensburger Schiffbau-Gesellschaft wird das Dock jetzt an der alten Dockbrücke verankert. Dort lag bis November 1993 ein großes Schwimmdock. Das Dock war wegen der Neuausrichtung der Werft nach Thailand verkauft worden.

Beim Schiffsneubau will die Werft jetzt auch neue Wege gehen. Gerade erst hat Geschäftsführer Philipp Maracke bei der Kanadareise mit Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) eine Absichtserklärung mit der kanadischen Reederei Oceanex unterschrieben.

Dabei geht es darum, Möglichkeiten des Einsatzes von alternativen Treibstoffen wie Ammoniak, Methanol und Wasserstoff für künftige Neubauten zu untersuchen. Oceanex ist bereits Kunde bei der FSG. 2013 hat das Unternehmen aus St. Johns von der FSG den Frachter „Oceanex Connaigra“ erhalten.

In Zukunft will das Unternehmen neue Schiffe für die Linienverkehre an der kanadischen Atlantikküste sowie dem St. Lawrence-Strom bestellen. Da hofft die Werft auf neue Aufträge.

„Die FSG hat sich bereits in der Vergangenheit als Innovationstreiber für schadstoffarme Schiffsentwürfe positioniert. Darauf aufbauend wollen wir die Energiewende in der Schifffahrt weiter vorantreiben“, so FSG-Geschäftsführer Philipp Maracke.

„Unsere Kunden verlassen sich auf wettbewerbsfähige, zuverlässige und nachhaltige Transportdienstleistungen von Oceanex. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, unsere Schiffsflotte auszubauen, dass wir die neuesten Technologien und die umweltfreundlichsten Kraftstoffe nutzen können. Die Partnerschaft mit FSG wird uns genau das ermöglichen“, so Sid Hynes, Geschäftsführer bei Oceanex.