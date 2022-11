﻿Schleswig-Holstein: Immobiliennachfrage geht zurück

Der rasante Anstieg der Hypothekenzinsen und wachsende wirtschaftliche Unsicherheit zeigen nun deutliche Spuren auf dem Immobilienmarkt in Schleswig-Holstein: Die Nachfrage nach Häusern und Wohnungen geht zurück, in manchen Lagen bröckeln die Preise, berichtet der Maklerverband IVD.

Kiel. Gleichwohl: Kaufinteressenten verhalten sich zunehmend vorsichtig. Viele sind überrascht, was eine Finanzierung für bestimmte Darlehenssummen mittlerweile kostet. Die Förde Sparkasse sieht durchaus die Gefahr, dass Käuferinnen und Käufer sich in diesem Umfeld finanziell übernehmen: „Für viele ist es schwieriger geworden herauszufinden, wie viel Immobilie sie sich eigentlich leisten können.“

Immobilien-Kauf: Viele Interessenten verhalten sich vorsichtig

Einigkeit in der Branche herrscht jedoch in diesem Punkt: Vom „Platzen einer Blase“ kann nicht die Rede sein – trotz der rasant steigenden Finanzierungskosten: „Die Preiskorrektur verläuft nur sehr langsam“, heißt es bei der Förde Sparkasse. Zum einen hätten viele Marktteilnehmer wohl noch die Preise der vergangenen Monate im Kopf und sich noch nicht auf die neue Situation eingestellt. Zudem werde der Markt noch von Anbietern dominiert, „die zwar verkaufen wollen, aber nicht zwingend müssen“. Ähnlich sieht es die Kieler Volksbank: „Mit dem gestiegenen Zinsniveau sind auch die Immobilienpreise auf ein normaleres Preisniveau zurückgekommen.“ Die eigenen vier Wände blieben begehrt: „Als Sachwert bieten sie einen guten Inflationsschutz, und sie sind zudem wichtiger Baustein bei Vermögensbildung und Altersvorsorge.“

Lesen Sie auch

Auch Petersen berichtet von einer spürbaren „Korrektur“ des Marktes. Nachgeben würden derzeit vor allem Preise für Immobilien in einfachen Lagen. Die Entwicklung sei allerdings noch so frisch, dass es keine ausreichend gefestigten Zahlen gebe: „Wir müssen noch warten, bis sich der Nebel lichtet.“ Erst in den kommenden Monaten könne man wirklich sagen, wohin die Reise gehe. Auch die IVD-Umfrage lässt kaum Rückschlüsse auf die weitere Entwicklung zu: 46 Prozent der befragten Makler sehen den Marktverlauf in den kommenden sechs Monate neutral, 40 Prozent kritisch.

Makler berichtet von einer „Korrektur“ des Marktes

„Damit können sich viele Haushalte den Kauf der eigenen vier Wände schlicht nicht mehr leisten“, sagt Björn Petersen, Chef des Kieler Immobilienunternehmens Spiering. Angesichts der Krisenzeichen sinke zudem die Bereitschaft, einen Kredit aufzunehmen: „Man verschuldet sich nicht, wenn die Unsicherheit derart groß ist.“

Fakt ist aber auch: Eine Finanzierung hinzubekommen, wird immer schwieriger. Da die Notenbanken weltweit mit steigenden Zinsen gegen die Inflation ankämpfen, haben sich die Konditionen für Immobiliendarlehen innerhalb weniger Monate drastisch verschlechtert – von bummelig ein auf inzwischen rund vier Prozent.

Nachdem sich Häuser und Wohnungen im ersten Halbjahr noch weiter verteuert hatten, beginnen die Preise nun zu bröckeln: Der IVD-Umfrage zufolge beobachten 71 Prozent der befragten Makler einen Rückgang von Angebots- und Verkaufspreisen. Über lange Zeit war der Markt so gut wie leergefegt, doch inzwischen nimmt das Angebot wieder deutlich zu: Bei gut jedem zweiten IVD-Makler steigt die Zahl der Immobilien, die zum Verkauf stehen. "Kaufwillige, bei denen die Finanzierung steht, können sich über ein größeres Angebot an Immobilien freuen", sagt Schönfeldt-Schulz.

Immobilien in Schleswig-Holstein: Preise bröckeln

Nach der „Schockstarre“ vom Frühjahr sei der Markt nun „in Bewegung gekommen“, sagt Anika Schönfeldt-Schulz, Vorsitzende des IVD Nord. Die Marktteilnehmer seien durch ein ganzes Bündel von Faktoren verunsichert. In erster Linie nennt die IVD-Chefin steigende Finanzierungskosten, explodierende Energiepreise, zukünftige Klimaschutzauflagen, teure Bau-, Material- und Sanierungskosten, Fachkräftemangel sowie die Inflation.

Über Jahre war der Immobilienmarkt heiß gelaufen – nun deutet sich eine Abkühlung an: Die Kaufnachfrage nach selbst genutztem Wohnraum geht zurück, und bei den Preisen – vor allem in einfachen Lagen – geht’s abwärts. Eine Umfrage des Maklerverbandes IVD Nord bei Mitgliedsunternehmen zeigt: Mehr als 90 Prozent der IVD-Betriebe melden eine rückläufige Immobiliennachfrage, auch bei Wohnimmobilien für die Geldanlage.