﻿Jetzt noch eine neue Gasheizung einbauen – ist das sinnvoll?

Kiel. Fabian Henschel ist sauer. Auf die Politik, die Heizungseigentümer im Unklaren lasse. Auf manche Medien, die so viel Falsches berichteten. Und auf alle, die den Eindruck erweckten, als sei die Wärmepumpe der Heilsbringer.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Henschel, Mitgeschäftsführer des Kronshagener Heizungs- und Sanitär-Spezialisten Burmeister, fühlt sich aber auch ratlos. Er weiß nicht, was er den vielen verunsicherten Kundinnen und Kunden sagen soll, wenn sie fragen: „Ich habe eine 20 Jahre alte Gasheizung. Was soll ich machen? Jetzt noch schnell eine neue einbauen lassen – bevor das vielleicht im neuen Jahr verboten wird?“

Nicht jeder kann sich das Traumpaar Wärmepumpe und PV-Anlage leisten

Für das Klima wäre das schlecht. Aber für den Geldbeutel? Schließlich kann sich nicht jeder das Traumpaar Wärmepumpe und PV-Anlage leisten. Zumal viele Häuser im aktuellen Zustand dafür gar nicht geeignet sind. Henschel weiß auch nicht, ob ein schlichter Heizungstausch die richtige Wahl ist: „Es kann sein, dass man dann 30 Jahre Ruhe hat. Es kann aber auch sein, dass der Politik dazu noch ganz andere Sachen einfallen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fakt ist: Die Nachfrage nach neuen Gas- und Ölheizungen ist hoch. Zu spüren ist ein Hauch von Torschlusspanik. „Viele Kunden“, sagte Henschel, „wollen in diesem Jahr noch die relativ niedrige Hürde von 15 Prozent Anteil erneuerbare Energie nehmen – um dann für die Laufzeit der Anlage erstmal Ruhe zu haben.“ Deutlich sei bei vielen Anrufern Angst zu spüren: Die Angst, die Bude nicht mehr warm zu bekommen, wenn die Öko-Quote von 65 Prozent greife – und die alte Heizung ihren Geist aufgibt.

Faustregel für Sanierung: Rund 1000 Euro pro Quadratmeter

Was Henschel weiß: „In vielen Häusern wird die Wärmepumpe nicht funktionieren – auch wenn es anders propagiert wird.“ Natürlich kann man so eine Anlage, die nach dem umgekehrten Kühlschrankprinzip Umgebungswärme in Heizenergie umwandelt, überall einbauen. Doch wenn das Haus die Voraussetzungen dafür nicht bietet, weil etwa der Wärmeverlust zu groß ist oder die Heizkörperfläche zu klein, dann kommt das einem Heizen mit Strom gleich – was die Kosten drastisch in die Höhe treibt. Wer erstmal sein Haus fit machen muss für eine Wärmepumpe, der sollte finanziell stabil aufgestellt sein. Faustregel: Um ein Haus mit veraltetem Standard energetisch zu sanieren, sollte man schon 1000 Euro pro Quadratmeter veranschlagen.

Verbraucherzentrale rät ab vom simplen Austausch der Gas- oder Ölheizung

Eine Gasheizung ist schon für rund 7000 Euro zu haben. Die Wartezeit für seinen Hersteller gibt Henschel mit rund sechs Wochen an, bei Ölheizungen seien es sechs Monate. Den Anteil von 15 Prozent erneuerbare Energie könne man relativ schnell erreichen, etwa über einen Kamin, Solarthermie oder einen Biogas-Liefervertrag. Eine neue Wärmepumpe koste schnell das Fünffache – einschließlich Montage und Austausch einiger Heizkörper.

Dennoch rät die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein davon ab, jetzt noch schnell eine neue Gasheizung zu bestellen: „Bevor über eine Heizungserneuerung nachgedacht wird, sollte man erst einmal den Energiebedarf reduzieren“, sagt Energieexperte Tom Janneck. Dies könne in absehbarer Zeit für energetisch besonders schlechte Gebäude sogar zwingend werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

EU diskutiert Sanierungspflicht für schlecht gedämmte Häuser

Denn die Debatte um die Integration von 65 Prozent erneuerbare Energie bei der Heizungserneuerung ab 2024 ist nicht die einzige rechtliche Änderung, die Hauseigentümer im Blick behalten sollten. So wird auf EU-Ebene eine Sanierungspflicht für energetisch besonders ineffiziente Gebäude diskutiert. Darüber hinaus ist mit der Novellierung des Energiewende- und Klimaschutzgesetzes in Schleswig-Holstein (EWKG) auch eine verpflichtende kommunale Wärmeplanung für Kommunen bestimmter Größe in Kraft getreten, die nun umgesetzt werden muss. Ein Ergebnis kann sein, dass Kommunen verstärkt auf Nah- und Fernwärme setzen, wo es wirtschaftlich sinnvoll ist. Diese Wärmenetze werden dann auf erneuerbarer Energie basieren. Janneck: „Der Anschluss an ein Wärmenetz kann wirtschaftlicher sein, als die Investition in eine eigene neue Heizungsanlage.“

Wer sein Heizung erneuert, möchte möglichst lange Ruhe haben, gerne 30 Jahre. Janneck sagt: „Eigentlich ergibt es keinen Sinn, für diesen Zeitraum noch auf fossile Energien zu setzen.“ Neben der unklaren Preisentwicklung bei Öl und Gas werde der CO2-Preis in dieser Zeit voraussichtlich stark ansteigen, „sodass eine entsprechende Heizung wirtschaftlich schlechter dasteht als vergleichbare Alternativen, die jetzt noch sehr teuer erscheinen“.