﻿Schleswig-Holstein spannt Rettungsschirm für Vermieter auf

Nicht nur Mieterinnen und Mieter geraten durch hohe Energiekosten in Schwierigkeiten – auch die Vermieterseite kämpft. Jetzt eilt Schleswig-Holstein der Wohnungswirtschaft mit einem 50-Millionen-Euro-Rettungsschirm zur Hilfe. Doch private Kleinvermieter, so kritisiert Haus & Grund, gingen leer aus.

Durch hohe Abschlagszahlungen für Energie geraten vor allem kleinere Vermieter in Bedrängnis.

Kiel. Das für das Thema Wohnen zuständige Innenministerium in Kiel räumt diese Begrenzung des Schutzschirmes zwar ein, verweist aber auch auf den Faktor Zeitdruck: „Mit diesem Instrument kann vielen Vermietern sehr schnell geholfen werden“, sagt ein Sprecher: „Tausende kleinerer Darlehen jedoch lassen sich aufgrund des Aufwandes damit nicht abbilden.“ Man sei mit Branchenvertretern und Verbänden im Austausch, um auch für solche Fälle eine Lösung zu finden. Ob und wann die kommt, ist bislang allerdings offen.

Alexander Blažek, Vorstandsvorsitzender von Haus & Grund, hält den Schutzschirm hingegen für absolut unzureichend. Sein Vorwurf: „Geholfen wird den Großen, kleine private Vermieter werden aus diesem Topf keine Darlehen bekommen.“ Dies sei nicht nachzuvollziehen: „Vonovia würde geholfen, einem privaten Vermieter mit fünf oder zehn Wohnungen hingegen nicht.“ Stattdessen seien diese angehalten, bei Problemen die eigene Hausbank um Unterstützung zu bitten.

Schutzschirm für Vermieter: Haus & Grund übt Kritik

Mit diesem Schutzschirm, so sieht es die Innenministerin, helfe die Landesregierung nicht nur der Wohnungswirtschaft, sondern auch vielen Haushalten, die zur Miete wohnen. Denn die Maßnahme schaffe Planungssicherheit und sorge dafür, dass die Anbieterinnen und Anbieter von Wohnraum „nicht mehr in der Gefahr sind, Insolvenz anmelden zu müssen“.

Bei Wohnungsunternehmen und großen privaten Vermieterinnen und Vermietern, so die Ministerin, könnten durch die höheren Abschlagszahlungen zusätzliche Belastungen von mehreren Hunderttausend Euro bis zu Millionenbeträgen anfallen. Daher werde die Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) damit beauftragt, Vermietern für Wohnungen in Schleswig-Holstein liquiditätssichernde Maßnahmen in Form von Krediten bereitzustellen. Die IB.SH werde hierfür vom Land eine Bürgschaft über 50 Millionen Euro erhalten.

Energiekrise: Investitionsbank SH soll angeschlagenen Vermietern helfen

Das ist die Situation: Viele Vermieterinnen und Vermieter leisten aktuell höhere Abschlagszahlungen an ihre Energieversorger – und finanzieren damit den Energieverbrauch der Miethaushalte vor. Diese Abschläge, so Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU), würden jedoch erst im Frühjahr 2023 mit den Mieterinnen und Mietern abgerechnet. Die Folge sei ein „deutlicher Liquiditätsabfluss“ und damit ein erhöhtes Insolvenzrisiko. Hinzu kommt die Unsicherheit, ob die Vermieter hohe Nachzahlungen überhaupt erhalten können, wenn Mieter in Schwierigkeiten geraten.

Die drastisch gestiegenen Energiekosten bereiten auch Vermieterinnen und Vermietern Probleme. Für sie hat Schleswig-Holstein nun einen 50-Millionen-Euro-Schutzschirm aufgespannt. Eine entsprechende Vorlage des Innenministeriums erhielt am Dienstag grünes Licht vom Kabinett. Doch der Eigentümerverband Haus & Grund ist unzufrieden: „Geholfen wird Wohnungsunternehmen, private Kleinvermieter schauen in die Röhre.“