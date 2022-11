﻿Schleswig-Holsteins Einzelhandel bangt ums Weihnachtsgeschäft

Für dieses Weihnachtsgeschäft erwartet der Handel in Schleswig-Holstein zwar nominal ein Wachstum – real jedoch dürfte am Ende des Jahres ein deutliches Minus stehen.

Kiel. Die guten Nachrichten – man muss sie mit der Lupe suchen bei dieser Pressekonferenz. Die Konsumlust ist am ersten Adventswochenende wieder ein wenig aufgeflackert. Der Online-Boom schwächt sich ab. Kunden kaufen wieder mehr vor Ort. Das war’s dann schon. Der Handelsverband Nord hat am Mittwoch eingeladen, um über das angelaufene Weihnachtsgeschäft zu berichten. Nein, Schleswig-Holsteins Geschäfte rechnen nicht mit einer schönen Bescherung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Noch nie ist der Handel mit so gemischten Gefühlen in das Weihnachtsgeschäft gestartet wie in diesem Jahr“, sagt Verbandspräsident Andreas Bartmann. Dass die Branche bundes- und auch landesweit von einem moderaten Umsatzwachstum ausgeht, kann nicht wirklich beruhigen, denn getrieben wird dieses Wachstum vor allem von der Inflation. Bundesweit erwartet die Branche für November und Dezember ein Umsatzplus von 5,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Wegen der Inflation bedeutet das einen realen Rückgang von vier Prozent.

Handel in Schleswig-Holstein: Unter dem Strich ein fettes Minus

„Preisbereinigt“, sagt Bartmann, „wird es für die meisten Händler ein Minus geben.“ Verkaufsaktionen wie Black Friday und Cyber Monday vergleicht der Verbandschef mit einer Droge: Erst ein Kick, dann das große Jammern. Solche Events würden Erlöse lediglich vorziehen und die Preise nachhaltig kaputtmachen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Unzufriedenheit ist groß, besonders in Innenstadt-Lagen und Gewerbegebieten. Aufgrund der bisher schwachen Umsätze blicken die Unternehmen pessimistisch auf das Weihnachtsgeschäft: 72 Prozent erwarten eine Verschlechterung gegenüber 2021. Beim Blick auf das kommende Jahr sieht es nicht besser aus: Der Handel fürchtet, dass allein die steigenden Energiekosten den ohnehin schmalen Gewinn auffressen. Hinzu kämen vielerorts an die Inflation gekoppelte Indexmieten. Schwarze Zahlen? „Davon sind wir weit entfernt“, sagt Bartmann. Der Verbandspräsident geht davon aus, dass die vielerorts verkürzten Öffnungszeiten über die Krise hinaus Bestand haben werden: „Das ist wie beim Homeoffice: Man merkt, dass es funktioniert, und dann bleibt man dabei.“

Lesen Sie auch

Da viele Betriebe aufgrund der heftigen Corona-Einbußen ihr Eigenkapital aufgezehrt haben, bleibt für eine erhebliche Anzahl von Händlern nur eins: die Geschäftsaufgabe. Bundesweit erwartet der Hauptverband des deutschen Einzelhandels für 2023 rund 16 000 Insolvenzen und „stille“ Betriebsschließungen. Für Schleswig-Holstein bedeutet das, dass voraussichtlich mehr als 600 Läden schließen werden. Bei rund 15 000 Geschäften sind das rund vier Prozent.

Dieses Weihnachtsgeschäft wird massiv überschattet

„Das Weihnachtsgeschäft wird in diesem Jahr massiv überschattet von den Auswirkungen des Ukraine-Krieges, der daraus resultierenden Konsumzurückhaltung und der massiven Preissteigerung in allen Lebensbereichen“, sagt Dierk Böckenholt, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Nord. Belastet werde das Geschäft vielfach noch immer von anhaltenden Störungen in der Lieferkette. Das trifft vor allem Textil, Elektronik und Spielzeug, Warengruppen also, von denen ein großer Teil aus Asien kommt. Wer auf ganz bestimmte Produkte oder Modelle fixiert ist, könnte schon Probleme bekommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Klar ist: Waren, die besonders gefragt sind, werden deutlich teurer: „Hier greift das Gesetz von Angebot und Nachfrage“, sagt Bartmann. Aufgrund des Wettbewerbes würden die Preise im Nonfood-Handel mit fünf Prozent zwar langsamer klettert als das allgemeine Preisniveau. Doch dieser Durchschnitt bedeutet auch: Manches wird günstiger, besonders Begehrtes jedoch kann auch zweistellig teurer werden.

Auch der Online-Handel wird in diesem Jahr die Kaufzurückhaltung der Kunden deutlich zu spüren bekommen. Für dieses Segment rechnet der Handelsverband nominal mit einem Plus von 1,4, real mit einem Minus von 4,5 Prozent.

Hoffen auf die Entlastung durch den Bund

Trotz aller Belastungen – ein wenig Zuversicht hat sich die Branche bewahrt: „Wir setzen darauf, dass sich die Konsumlaune in den kommenden Wochen noch etwas aufhellen wird“, sagt Böckenholt. Immerhin habe das erste Adventswochenende die Geschäftslage schon „deutlich belebt“.

Was am ersten Adventswochenende besonders gefragt war? Hier herrscht vorweihnachtliche Beständigkeit – trotz Krise: Geschenkgutscheine, Kosmetik und Körperpflege, Bücher und Schreibwaren, Uhren und Schmuck, Spielwaren, Unterhaltungselektronik und Bekleidung.