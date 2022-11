﻿Schleswig-Holsteins Metaller zeigen sich streikbereit

Wirtschaftsaussichten trüben sich ein, Inflation belastet Haushalte und Firmen. Nach der pandemiebedingten Nullrunde sieht die IG Metall keinen Grund, noch einmal zurückzustecken. Tausende traten auch in Kiel und Neumünster in den Warnstreik. Sie wollen acht Prozent mehr.

Kiel. Die Acht – für die Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie ist das in diesem Herbst die entscheidende Zahl. Allein im Bereich der IG Metall Kiel-Neumünster legten am Freitag fast 2500 Beschäftigte in 21 Betrieben für mehrere Stunden die Arbeit nieder, um der Arbeitgeberseite klarzumachen, dass man sich diesmal nicht mit Einmalzahlungen zufriedengeben werde, so wie 2020 in der Pandemiekrise.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Acht Prozent mehr Geld – das ist nach Überzeugung von Stephanie Schmoliner keineswegs eine überzogene Forderung, wie die Arbeitgeber es sehen: „Acht Prozent sind in dieser Zeit absolut angemessen.“ Dabei gehe es nicht nur um Wertschätzung, sondern auch darum, dass die Beschäftigten sich trotz enormer Teuerung weiter die Dinge kaufen könnten, die sie zum Leben brauchen. Angeboten haben die Arbeitgeber unter anderem – bei 30 Monaten Laufzeit – eine steuer- und abgabenfreie „Inflationsausgleichsprämie“ von 3000 Euro. Lediglich in Aussicht gestellt wurde eine spätere, noch unbezifferte Erhöhung in den Gehaltstabellen.

Warnstreiks in Schleswig-Holstein: Die Acht ist überall

Nicht nur Dennis Nickel, angehender Industriemechaniker im zweiten Lehrjahr bei TKMS, empfindet das als Zumutung. Der 27-Jährige hält acht Prozent eigentlich noch für viel zu wenig, um den Verzicht der vergangenen Jahre auszugleichen: „Viele Azubis müssen von ihrem Gehalt einen eigenen Haushalt finanzieren – das ist bei dieser Kostenentwicklung kaum möglich.“ Natürlich gebe es Betriebe, die Tariferhöhungen nicht verkraften können. Doch für die gebe es ja Differenzierungsmöglichkeiten. Etliche jedoch hätten in der Vergangenheit gut verdient: „Davon muss bei den Beschäftigten auch etwas ankommen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am 10. November wollen Arbeitgeber und Gewerkschaft einen neuen Anlauf nehmen. Doch ob es dann am Verhandlungstisch gelingt, den Knoten zu durchschlagen? Man trifft niemanden hier vor dem Werfttor, der das für wahrscheinlich hält. Und überhaupt: Ohne ein substanziell neues Angebot, so sagt Schmoliner, müsse man sich gar nicht erst zusammensetzen: „Worüber bitte sollten wir dann reden?“

Landesweit streiken an diesem Tag 2700 Beschäftigte in 37 Betrieben. Der Schwerpunkt ist Kiel. Hier geht es Schlag auf Schlag mit den Kundgebungen. 10.30 Uhr: TKMS. 11 Uhr: Raytheon Anschütz. 12 Uhr: Caterpillar, die Gießerei Procast Handform und Rheinmetall.

Nordmetall: Streiks lösen die Krise nicht

Die Arbeitgeber zeigen sich unbeeindruckt. „Warnstreiks lösen weder die Krise noch verändern sie die Ausgangslage der Unternehmen, ganz im Gegenteil“, sagt Lena Ströbele, Verhandlungsführerin von Nordmetall. Sie appelliert an die IG Metall, ihre Aufrufe zu Warnstreiks zu beenden und stattdessen die Energie in die Lösungsfindung zu stecken, „und das bei den Verhandlungen am Tisch und im Gespräch“.

Lesen Sie auch

Derlei Worte lässt die Gewerkschaft an sich abprallen: „Die Geduld der Kolleginnen und Kollegen ist erschöpft nach drei Verhandlungsrunden ohne echtes Angebot“, sagt Daniel Friedrich, Chef der IG Metall Küste. Er zeigt sich „begeistert“ von der ersten großen Welle und lässt keinen Zweifel daran, dass die Gewerkschaft nachlegen werde, sollten die Arbeitgeber die Botschaft nicht verstanden habe: „Bis Mitte Dezember muss ein Ergebnis erreicht sein.“ Notfalls werde man dafür auch den Weg eines regulären Arbeitskampfes gehen.