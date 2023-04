﻿Goldschmidt macht sich für Stromheizungen stark

Kiel. Er kritisiert den Bundeswirtschaftsminister nicht namentlich – indirekt jedoch stellt Schleswig-Holsteins Umweltminister Tobias Goldschmidt seinem grünen Parteifreund Robert Habeck kein gutes Zeugnis aus für die Reform des Gebäudeenergiegesetzes: „Zu einer ehrlichen Analyse gehört, dass in der aktuellen Diskussion viele Missverständnisse und auch Verdruss entstanden sind“, sagte Goldschmidt am Donnerstag in Kiel. Und: „Die Bundesregierung hat bei dem Gesetz einen klassischen Fehlstart hingelegt und sicher auch handwerkliche Fehler gemacht.“

Dieser Verriss kann an Habeck nicht spurlos vorbeigehen, schließlich trägt das vom Boulevard als „Habecks Heizungshammer“ betitelte Gesetzesvorhaben maßgeblich die Handschrift seines Ministeriums. In erster Linie jedoch macht Goldschmidt für den „Fehlstart“ die Liberalen verantwortlich, schließlich habe die FDP „erneut Opposition zur eigenen Ampel-Regierung gespielt“ und sei mit Wohnungswirtschaft und Teilen der Energiewirtschaft gegen das Gesetz zu Felde gezogen. Goldschmidt: „Mit irreführenden und teils sogar falschen Aussagen wurden die Menschen im Land stark verunsichert.“

Goldschmidt fordert Erleichterungen für Stromheizungen

Gleichwohl sieht Goldschmidt Nachbesserungsbedarf, und der betrifft Heizungen, die direkt mit Strom betrieben werden. Deren Einbau ist laut bisheriger Fassung des Gesetzes nur in Gebäuden erlaubt, die die Anforderungen an den baulichen Wärmeschutz deutlich übertreffen. Im Rahmen einer Bundesratsinitiative will Schleswig-Holstein die Nutzung von Stromdirektheizungen in Regionen mit hohem Grünstromanteil vereinfachen.

Demnach sollen diese Heizungen auch in Gebäuden erlaubt sein, die in einem Gebiet mit sehr hohem Anteil an erneuerbarer Stromproduktion liegen. Und dazu zählt Schleswig-Holstein. Noch immer werden im Norden Windanlagen zwangsabgeschaltet, da die Öko-Strommengen aufgrund knapper Leitungskapazitäten nicht in den Süden abtransportiert werden können. In der Logik der Landesregierung wäre es deutlich klimafreundlicher, diesen „Geisterstrom“ vor Ort zu verbrauchen, statt die Energieproduktion abzuregeln.