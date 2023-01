﻿Bauer Bielfeldts Suche nach dem Glück

Stress ohne Ende, ruinöse Preise und dann noch öffentliche Dauerkritik an seiner Zunft: Schweinebauer Hendrik Bielfeldt wollte einfach nur raus aus dem Hamsterrad – und stieg ein in die Direktvermarktung. Kein leichter Weg. Was Bielfeldt sich wünscht: echte Transparenz.

Der Einstieg in die Direktvermarktung mit eigener Metzgerei ist geschafft: Schweinehalter Hendrik Bielfeldt aus Bünsdorf am Wittensee.

Bünsdorf. Ein übermächtiger Handel, ruinöse Preise, Stress, Zukunftsängste. So konnte es nicht weitergehen. Im Herbst 2021 trafen Hendrik Bielfeldt und seine Frau Katharina die Entscheidung: raus aus der klassischen Form der Fleischvermarktung. Direkt sollte die selbst erzeugte Ware zu den Verbraucherinnen und Verbrauchern kommen: über einen kleinen Hofladen, Restaurants, Wochenmärkte. Einen Millionenbetrag nahmen die Bielfeldts in die Hand, um einen Teil der eigenen Tiere unter der Marke „Glücksstück“ selbst zu vermarkten. Das Geld floss in den Stallumbau, in die eigene Metzgerei, das eigene Restaurant, das Ostern öffnen soll. Und möglichst bald soll auch eine eigene Schlachterei dazu kommen. Kunden reagieren begeistert, das macht Bielfeldt Mut. Doch sie ist hart, die Suche nach dem Glück.

Von einem „Kraftakt“ spricht der Landwirt. Von einem Wagnis auch, das die betriebliche Existenz aufs Spiel setzten könne. Das Ziel klingt überschaubar: Zehn Prozent der eigenen Schweineproduktion will Bielfeldt im ersten Schritt direkt vermarkten, um sich nicht mehr dem Preisdiktat des Fleischhandels beugen zu müssen. Zehn Prozent, das wären 35 Schweine in der Woche. Bis dahin ist noch einiges zu tun. „Aktuell vermarkten wir fünf bis sechs Tiere pro Woche selber“, sagt der Schweinehalter, der seine Arbeit liebt, das System jedoch unsäglich findet.

Breite Kritik an Kennzeichnungspflicht für Schweinefleisch

Warum? Wer Bielfeldt danach fragt, muss Zeit mitbringen, denn es gibt Vieles, was den 39-Jährigen stört an der europäischen Agrarpolitik im allgemeinen und an der deutschen im Besonderen.

Da ist aktuell vor allem die umstrittene Kennzeichnungspflicht, die im Sommer kommen soll. Mehr Tierwohl, mehr Wertschätzung, auskömmliche Preise – das sind Ziele, die sich Cem Özdemir auf die Fahnen geschrieben hat. Doch das vierstufige Label, mit dem der grüne Landwirtschaftsminister die Haltungsbedingungen transparent machen will, empfindet Bielfeldt als Verbrauchertäuschung – und mit diesem Urteil ist der Landwirt nicht allein. Auch Verbraucherschutzorganisationen und Tierschutzverbände monieren, dass die verpflichtende Kennzeichnung der Haltungsform ausschließlich bei frischem und abgepacktem Schweinefleisch greift, das im Lebensmitteleinzelhandel, in Metzgereien und im Fachhandel verkauft wird. Aber nur 30 Prozent der Schweinefleischproduktion kommen überhaupt als frische Ware auf den Markt. Was Bielfeldt wütend macht, ist die Tatsache, dass die Kennzeichnungspflicht nur für Fleisch von Schweinen gelten soll, die in Deutschland gehalten wurden: „Wie es Tieren aus dem Ausland ergeht, ist egal.“

Schweinefleisch: Ware aus dem Ausland braucht kein Label

Und so kommt weiter Ware zu Preisen in den Handel, die mit Tierwohlbedingungen nicht in Einklang zu bringen sind. Das kritisiert auch die Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands (ISN), die ebenfalls von Verbrauchertäuschung spricht. Nicht nur die Kennzeichnungsverordnung stößt auf breite Kritik, auch die von der Bundesregierung geplante Anpassung des Baugesetzbuches und das Förderprogramm zum Umbau der Tierhaltung fällt bei den Haltern durch: „Werden diese Vorhaben wie geplant umgesetzt, ist eine Verlagerung der Schweinehaltung ins Ausland sicher“, sagt ISN-Vorsitzender Heinrich Dierkes: „Ich bin seit 40 Jahren Schweinehalter, aber so viele Anrufe von verzweifelten Berufskollegen, die nicht mehr weiter wissen, habe ich noch nicht erlebt.“ Die Politik diskutiere seit über zehn Jahren über den Umbau der Tierhaltung, und nachdem mit dem Borchert-Konzept ein breit getragener Konsens erreicht worden sei, „wird in Berlin nun wieder alles zerschlagen“.

Tierwohllabel: Kritik auch von der Landesregierung in Kiel

Kritik kommt auch von der Landesregierung in Kiel. Grundsätzlich, so Schleswig-Holsteins Landwirtschaftsminister Werner Schwarz, sei die Initiative des Bundes für ein Tierhaltungskennzeichen zwar zu begrüßen. Doch weise der vorgelegte Gesetzesentwurf „noch erhebliche handwerkliche Mängel“ auf. Das „aktuell umfangreiche Wegbrechen von Tierbeständen und -haltungen“ zeige deutlich, dass dringend gehandelt werden müsse. So fordert Schwarz, bedeutende Absatzwege wie Gastronomie und Außer-Haus-Verpflegung ebenso einzubeziehen wie eine Kennzeichnungspflicht für ausländische Ware. Die allerdings bleibt illusorisch, solange es dazu keine EU-weite Einigung gibt.

Seit Jahren geht die Anzahl der Schweinehalter in Deutschland zurück – in der vergangenen Dekade von fast 30 000 Betrieben auf unter 17 000. Gleichzeitig erreichte die Zahl der gehaltenen Tiere mit 21,3 Millionen einen neuen Tiefstwert. In Schleswig-Holstein gab es 2013 noch 900 Schweinemäster, Ende 2021 waren es noch 590.

Bielfeldt will weitermachen, unbedingt. Noch verdient er zwar kein Geld mit der Direktvermarktung, doch der Zuspruch motiviert ihn – auch der aus der Gastronomie. Auch dort hat er allerdings schon erlebt, dass die Begeisterung für regionale Erzeugung ihre Grenzen findet, wenn es um den Preis geht. Der Landwirt ist überzeugt: „Verbraucherinnen und Verbraucher benötigen endlich Transparenz.“