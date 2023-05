Möbelhaus

In einer zurzeit eher geschwächten Branche investiert eine Unternehmerfamilie aus Henstedt-Ulzburg mehrere Millionen Euro. Das tut sie nicht aus Lust am Geld ausgeben, sondern in dem festen Glauben, gestärkt durch die Krise zu kommen. Besuch bei Hesebeck Homecompany in Henstedt-Ulzburg.