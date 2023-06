﻿Sorge vor Bedrohungen wächst: Bei Siemens Kiel ist Sicherheit der Verkaufsschlager

Gemeindevertretung vor Entscheidung

Die Pläne für eine Biomethangasanlage in Bordesholm an der Grenze zu Hoffeld an der Landesstraße L 49 sorgt seit einem Jahr bei Kritikern für Bauchschmerzen. Ein wunder Punkt ist aber vom Tisch: Es ist laut Gutachten genug Gülle und Mist für den Betrieb mehrerer Anlagen in der Region vorhanden. Wird die Anlage der Familie Stoltenberg nun beschlossen?