﻿Solar-Branche: Leistung in Schleswig-Holstein muss sich verdreifachen

Schleswig-Holstein

Es hakt bei der Wärmewende, und zwar gewaltig. Heizungsbesitzer sind verunsichert. Sollen sie in eine Wärmepumpe investieren? Müssen sie es vielleicht? Und was, wenn dann der Anschluss an ein kommunales Wärmenetz kommt? Fragen über Fragen. Schleswig-Holstein will jetzt Klarheit schaffen.