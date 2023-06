Sommerferienticket im Norden vor dem Start

Kiel (dpa/lno). Junge Menschen in Schleswig-Holstein können vom 15. Juli an sechs Wochen lang das Sommerferienticket für Bus und Bahn nutzen. Es kostet 44 Euro und damit 1 Euro pro Ferientag, wie die Nahverkehrsgesellschaft NSH am Dienstag mitteilte. Das Ticket ermögliche während der gesamten Schulferien bis zum 27. August beliebig viele Fahrten mit allen Bussen und Bahnen des Nahverkehrs in Schleswig-Holstein und gelte darüber hinaus für Fahrten mit den Nahverkehrszügen bis Hamburg-Altona und Hamburg Hbf.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit dem Ticket gibt es auch Vergünstigungen oder kostenfreien Eintritt bei rund 40 Partnern. Anspruchsberechtigt sind alle Geburtsjahrgänge ab 2004. NSH ist die Dachorganisation der 5 Bahn- und 25 Busunternehmen, die den SH-Tarif anwenden.

© dpa-infocom, dpa:230627-99-199893/3