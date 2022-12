﻿Zu großes Risiko: Förde Sparkasse schließt SB-Bereiche nachts

In der Filiale der Förde Sparkasse in Mettenhof wurden zwei Geldautomaten Ziel einer Sprengung.

Kiel. Noch einmal kurz Bargeld ziehen: Tagsüber ist das kein Ding – abends oder nachts jedoch kann die Sache schwieriger werden. Denn um dem wachsenden Risiko von Geldautomatensprengungen zu begegnen, reduzieren einige Banken die Öffnungszeiten ihrer SB-Filialen. Jetzt teilt die Förde Sparkasse mit, aus Sicherheitsgründen sämtliche Selbstbedienungsbereiche nachts zu schließen.

Die Umstellung soll noch im Dezember starten, betroffen sind sowohl die SB-Filialen als auch die mit Automaten bestückten Foyers in den klassischen Filialen. Konkret heißt das: Von 23 bis 6 Uhr bleiben die SB-Bereiche zukünftig geschlossen.

Der gewaltige Knall um 3.12 Uhr und die Wucht der Explosion sind vielen Anwohnern noch in übler Erinnerung: Anfang Oktober wurden in der Sparkassen-Filiale am Kurt-Schumacher-Platz im Kieler Stadtteil Mettenhof zwei Geldautomaten gesprengt. Dabei entstand erheblicher Schaden, sowohl in den Räumlichkeiten als auch am Gebäude selbst. So bitter diese Erfahrung ist – Sparkassen-Chef Götz Bormann ist vor allem erleichtert, dass es nicht schlimmer kam: "Oft liegen SB-Räumlichkeiten direkt an oder in Gebäuden, in denen auch privat genutzte Wohnungen vorhanden sind." Schlimmstenfalls könnten also auch Menschen zu Schaden kommen.

Sprengung von Geldautomaten: Die Zahl steigt

Auch das Bundesinnenministerium ist besorgt, denn die Zahl der Geldautomatensprengungen nimmt zu. Insgesamt 250 Geldautomaten wurden 2021 mit Hilfe fester und hochgradig gefährlicher Explosivstoffe gesprengt – das sind 125 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Fachleute gehen davon aus, dass sich dieser Trend 2022 fortsetzt.

Anfang November gab es im Bundesinnenministerium den bundesweit ersten Runden Tisch zu diesem Thema. Mit dabei: die deutsche Kreditwirtschaft, der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft, die Bundesbank sowie das Bundeskriminalamt und weitere Vertreter der Bundes- und Länderpolizei. Einig war man sich darin, die Prävention zu stärken. Dazu zählt neben intensivierter Videoüberwachung, dem Einsatz von Einbruchmeldetechnik und Nebelsystemen auch die nächtliche Schließung der SB-Bereiche.

Doch von einem einheitlichen Vorgehen in diesem Punkt sind die Geldhäuser noch weit entfernt. Während Branchenprimus Deutsche Bank seine SB-Bereiche bundesweit bereits von 22 bis 6 Uhr dicht macht, entscheiden andere Häuser nach Einzelfall: „Bei uns erfolgt keine flächendeckende nächtliche Schließung von SB-Zonen“, heißt es etwa bei der Hypovereinsbank. „Kurzfristig, anlass- und standortbezogen“ könne es solche Maßnahmen geben.

Die Sparkasse Südholstein prüft aktuell das Thema Nachtschließungen, wobei die meisten ihrer SB-Standorte sich in Verbrauchermärkten oder Einkaufscentern befinden – außerhalb der Öffnungszeiten also ohnehin nicht zugänglich sind.

Die Kieler Volksbank hält derzeit alle SB-Zonen mit Ausnahme der Standorte Citti-Park und Sophienhof rund um die Uhr offen. Einen Sonderfall jedoch gibt es: die Filiale in der Holtenauer Straße „inmitten des regen Kieler Nachtlebens“, wie die Volksbank es ausdrückt. Deren nächtliche Schließung sei notwendig, „um die teure Technik und das Gebäude vor Vandalismus und dem Aufsuchen durch unbefugte Personen zu schützen“.

Auch ein Thema: „Unbefugte Personen“ in den SB-Zonen der Banken in Schleswig-Holstein

„Unbefugte Personen“ – das sind etwa obdachlose, alkoholisierte oder drogenabhängige Menschen, die SB-Zonen nutzen, um im Warmen zu übernachten, Drogen zu konsumieren oder auch zu randalieren. Dieses Phänomen, so heißt es bei der Förde Sparkasse ausdrücklich, sei für die Schließungsentscheidung nicht ausschlaggebend gewesen. Zwar seien Belästigungen in SB-Bereichen „vereinzelt immer wieder mal ein Thema“, doch habe man mit dem bisher eingeschlagenen Weg – Kontrollen durch einen Wach- und Sicherheitsdienst und vorübergehende Schließungen in besonderen Fällen – gute Erfahrungen gemacht.

Und was tun, wenn man nachts Geld braucht, aber der SB-Bereich um die Ecke zu hat? Dann heißt es, entweder den nächsten frei zugänglichen Automaten ansteuern – und für dessen Nutzung unter Umständen eine Gebühr zu bezahlen – oder hoffen, dass eine Tankstelle mit Bargeld-Service nicht allzu weit weg ist.