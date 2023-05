﻿Auch in Schleswig-Holstein: Sinkende Energiepreise kommen bei den Kunden an

Kiel. Viele Strom- und Gaskunden können aufatmen – zumindest vorsichtig: Die gesunkenen Preise an den Großhandelsmärkten kommen nach und nach bei den Haushalten an. Wie das Vergleichsportal Verivox berichtet, senken im Mai, Juni und Juli bundesweit 91 Strom- und 80 Gasanbieter ihre Tarife. Strom wird demnach im Schnitt rund 14 Prozent günstiger, Gas um 23 Prozent.

Energiepreise: SWN senken deutlich

Billiger wird es in Schleswig-Holstein etwa bei den Stadtwerken Neumünster (SWN). Dort kostet Strom in der Grundversorgung ab Juli 39,90 Cent brutto pro Kilowattstunde – statt bislang 59,69 Cent. Der Arbeitspreis für Gas sinkt von 16 auf 11,40 Cent inklusive Steuern. Diese Preissenkung schlägt sich allerdings nur zu einem Bruchteil im Portemonnaie nieder, denn der Löwenanteil des Verbrauches (80 Prozent) wird durch die staatliche Preisbremse zumindest bis Ende des Jahres ohnehin auf 40 Cent (Strom) und zwölf Cent (Gas) gedeckelt.

Auch die Stadtwerke SH mit rund 76 000 Kunden in Eckernförde, Rendsburg und Schleswig werden die Preise senken – allerdings erst zum August und in einem Umfang, der noch nicht klar ist. Andere Versorger warten ab. „Wir planen aktuell keine Preisanpassungen“, heißt es etwa bei den Stadtwerken Kiel (SWK). „Aufgrund unserer langfristigen Beschaffungsstrategie konnten wir, anders als viele andere Versorger, die Preise bereits seit längerer Zeit stabil halten“, sagt Unternehmenssprecher Sönke Schuster. Strom kostet bei den SWK in der Grundversorgung derzeit 38,49 Cent pro Kilowattstunde, Gas 13,49 Cent.

Preise für Strom und Gas: Manche Versorger warten ab

Ähnlich argumentieren die EWS aus Bad Segeberg. Für das laufende Jahr stellt der Versorger „stabile Preise“ in Aussicht. Da man aber zu den gesunkenen Konditionen aktuell Energie für 2024 einkaufe, seien im kommenden Jahr „Preissenkungen wahrscheinlich“. Dies gelte aber nur, sofern es an den Märkten nicht zu einer erneuten Eskalation komme. Auch Eon wartet ab. „Generell“, so versichert ein Sprecher, „werden unsere Kunden profitieren, sobald sich Spielraum für Preissenkungen ergibt“.

Die Rekordpreise der Energiekrise seien vorbei, heißt es bei Verivox, insgesamt jedoch „bleibt das Preisniveau hoch“. Laut Portal liegen noch immer knapp 80 Prozent aller Strom- und fast 90 Prozent aller Gastarife in der Grundversorgung über den Preisbremsen. Verbraucherinnen und Verbraucher sollten nach günstigeren Tarifen Ausschau halten. Beim Strom liege das günstigste verfügbare Angebot mit empfehlenswerten Bedingungen bei 31,77 Cent je Kilowattstunde (inklusive Grundpreis).

Auch die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein rät zum Preisvergleich und verweist auf vergleichsweise günstige Angebote mit bis zu zwei Jahren Preisgarantie. „Allerdings sollte man sich Vertragsbedingungen und Solidität der Anbieter sehr genau anschauen“, sagt Energieexperte Tom Janneck.

