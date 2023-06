﻿Schleswig-Holsteins Stadtwerke kämpfen noch immer mit Abrechnungsfehlern

Kiel. Überfällige Abrechnungen, intransparente Buchungen auf dem Konto, Ungereimtheiten bei Abschlägen: Auch ein Vierteljahr nach Start der Preisbremsen für Gas und Strom haben Tausende von Haushalten in Schleswig-Holstein noch immer keinen Überblick über ihre tatsächlichen Energiekosten. Grund: Etliche Energieversorger kämpfen weiterhin mit massiven IT-Problemen und Fehlern. Die Folge sind verspätete Abrechnungen. Allein in Kiel sind rund 20 000 Haushalte betroffen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für Ärger sorgt zudem eine teils zähe Erstattung von Guthaben. Entsprechend belastet sind Kundencenter und Hotlines. Bei den Stadtwerken Kiel lag die Zahl der Rückfragen im Mai mit 17 000 Mails und Anrufen fast um die Hälfte über dem Niveau des Vorjahres.

Abrechnungsprobleme: Stadtwerke kritisieren die Politik

Die Versorger schieben der Politik den schwarzen Peter zu: „Die festgelegten Umsetzungsanforderungen gehen vollkommen an den technischen Voraussetzungen unserer Abrechnungssysteme vorbei“, sagt Frank Meier, Vorstandschef der Stadtwerke Kiel. Auch Roman Kaak, Geschäftsführer des Verbandes der Schleswig-Holsteinischen Energie- und Wasserwirtschaft (VSHEW), kritisiert die Bundesregierung: „Die Branche hat immer wieder darauf hingewiesen, dass die Umsetzung der Preisbremse mehr Zeit erfordert.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Politik habe diese Warnungen ignoriert und lasse die Versorger nun nicht nur mit den Kosten allein, sondern auch mit einem erheblichen Vertrauensverlust. Der Verband vertritt vor allem die kleineren Stadt- und Gemeindewerke im Land. Praktisch alle, so Kaak, seien von den Problemen betroffen. Der Verbandschef fürchtet, dass es bis Ende des Jahres dauern kann, bis alle Fehler behoben und die Rückstände aufgeholt sind.

Kleine Stadtwerke sind auf externe IT-Anbieter angewiesen

Anders als die größeren Versorger sind kleinere Stadtwerke auf spezialisierte externe IT-Dienstleister angewiesen. Davon gibt es bundesweit lediglich zehn – bei etwa 800 Stadtwerken. In Kiel hingegen geht man davon aus, dass Ende Juni alle Prozesse wieder normal laufen und die Rückstände abgearbeitet sein werden. Meier: „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind hierfür in Sonderschichten auch am Wochenende im Einsatz.“ Alle Kundinnen und Kunden könnten „gewiss sein, dass sie ihre individuelle Entlastung in vollem Umfang erhalten“.

Lesen Sie auch

Die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein rät dennoch grundsätzlich zum Nachrechnen: „In den vergangenen Wochen und Monaten haben sich immer wieder Verbraucherinnen und Verbraucher mit Fragen und Beschwerden an uns gewandt“, sagt Sprecher Stephan Göhrmann. Die Gründe: verspätete oder fehlerhafte Jahresabrechnungen sowie nicht nachvollziehbare Abschlagsanpassungen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Um die Plausibilität von Vorauszahlungen zu prüfen, bietet die Verbraucherzentrale auf ihrer Website einen Abschlagsrechner an. Wichtig: Stellen Verbraucher fehlerhafte Abschläge oder Jahresabrechnungen fest, sollten sie ihren Versorger umgehend schriftlich informieren und auffordern, die Berechnung zu korrigieren.

KN