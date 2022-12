﻿Strompreisbremse: Eine ganze Branche fürchtet die „Habeck-Delle“

Die Strompreisbremse soll Verbraucher vor den Folgen gestiegener Energiekosten schützen. Auch die Erneuerbaren sollen sich an der Finanzierung beteiligen. Das will die Branche auch. Doch sie warnt: Wenn das Gesetz so kommt wie geplant, dann droht ein Einbruch beim Ausbau der Erneuerbaren.

Kiel. Er galt als „Mister Energiewende“. Nun wird sein Name von der Branche in eher unerfreulichem Kontext genannt. Von der „Habeck-Delle“ ist die Rede, wenn man in diesen Tagen mit den Betreibern von Windparks, Solarkraftwerken oder Biogasanlagen spricht. Die Ökostrom-Branche fürchtet eine Vollbremsung bei der Energiewende, sollte das Gesetz zur Strompreisbremse so kommen wie vom grünen Wirtschafts- und Klimaschutzminister geplant.

Mit der Strompreisbremse will die Ampel die Folgen explosionsartig gestiegener Energiekosten abfedern. Um die Hilfen mitzufinanzieren, sollen „kriegs- und krisenbedingte“ Überschusserlöse abgeschöpft werden – auch bei den Erzeugern von Ökostrom. Die Branche will sich auch beteiligen – aber nicht so wie vorgesehen.

Strompreisbremse: Viele Projekte liegen auf Eis

Die Bundesregierung, sagt Marcus Hrach, Geschäftsführer des Landesverbandes Erneuerbare Energien, riskiere mit den aktuellen Plänen einen Investitionsstau: „Projekte in der Größenordnung von einer Milliarde Euro werden in Schleswig-Holstein derzeit ausgesetzt und sogar ganz gestoppt.“ Denn laut Gesetzentwurf würden nicht nur zusätzliche Gewinne abgeschöpft, sondern auch durch die Krise entstandene zusätzliche Umsätze. Es habe drastische Folgen auf die Wirtschaftlichkeit von Projekten, wenn teils immens gestiegene Erzeugungskosten nicht berücksichtigt würden: „So sind die Ausbauziele Schleswig-Holsteins nicht zu erreichen.“ Laut Koalitionsvertrag soll Schleswig-Holstein bis 2030 jährlich 30 bis 35 Terawattstunden Windstrom an Land erzeugen – fast das Dreifache der aktuellen Produktion.

Kommentar zum Thema: Strompreisbremse – dringend nachbessern!

Umsatzabschöpfung, steigende Kosten und nun doch keine Anhebung der EEG-Höchstpreise bei Wind- und Solar-Ausschreibungen: Das ist eine Konstellation, die Banken gar nicht gefällt. Weil die Risiken steigen, erhöhen sie die Eigenkapitalanforderungen. Doch das können viele Investoren kaum stemmen: „Es droht eine Vollbremsung für die Energiewende“, sagt Michael Möller, Vorstand der VR Bank Nord. Das Institut betreut ein Projektvolumen von 400 bis 500 Millionen Euro. Bei mindestens der Hälfte werde derzeit die Stop-Taste gedrückt. Auch die Hamburg Commercial Bank – Schwergewicht bei der Finanzierung von Erneuerbaren – fürchtet eine Verzögerung beim Ausbau von Öko-Energien. Dabei hinke Deutschland jetzt schon seinen Zielen hinterher.

Warum ein Bürgerwindpark die Reißleine zieht

Jörg Thordsen gehört zu denjenigen, die die Stop-Taste drücken: Die Erweiterung des Bürgerwindparks Janneby, deren Geschäftsführer der Ex-Landwirt ist, liegt auf Eis. Auch Thordsen kann nicht begreifen, dass eine Anpassung des EEG-Höchstpreises von 5,88 Cent je Kilowattstunde aus dem Gesetzentwurf gestrichen wurde. Schließlich seien die Kosten stark gestiegen. Ein Windrad mit sechs Megawatt Leistung, das vor dem Krieg noch für 4,5 Millionen Euro zu haben war, koste mittlerweile 6,5 Millionen Euro.

Gefährdet ist nach Darstellung von Ove Petersen, Mitbegründer von GP Joule in Reußenköge, auch der Zubau von Solaranlagen: „Wenn bald 90 Prozent der Umsätze – nicht der Gewinne – oberhalb der Erlösobergrenze abgeschöpft werden, ignoriert das völlig die realen Finanzierungsgrundlagen der Parks wie auch die zuletzt stark gestiegenen Kosten der Solarparkbetreiber.“

Strompreisbremse: Auch Goldschmidt fordert Korrekturen

Auch Schleswig-Holsteins Energieminister Tobias Goldschmidt (Grüne) verfolgt die Entwicklung mit Sorge. Zwar müssten auch die Erneuerbaren „ihren Beitrag in der Krise leisten“. Gleichwohl sei die geplante Abschöpfung nicht nur zu bürokratisch, sie sorge auch für „erhebliche Unsicherheiten in der Branche“ und schade dem Investitionsklima. Wenn nun schon „aufgrund der Blockadehaltung der FDP“ keine Abschöpfung in Form einer Steuer kommen werde, so müsse zumindest sichergestellt werden, dass lediglich reale und nicht fiktive Gewinne abgeschöpft werden. Zudem sei eine Anhebung der Erlösobergrenzen für Erneuerbare nötig.

Das Habeck-Ministerium sieht die Energiewende nicht in Gefahr: „Die Gewinnabschöpfung wird so ausgestaltet, dass einerseits ein angemessener Erlös zum wirtschaftlichen Betrieb der Anlagen gewährleistet, andererseits ein substanzieller Beitrag zur Entlastung für die Verbraucherinnen und Verbraucher sowie der Wirtschaft geleistet wird“, heißt es auf Anfrage. Und die Höchstpreise bei den Ausschreibungen seien derzeit Thema im parlamentarischen Verfahren rund um die Strompreisbremse: „Die Diskussionen laufen.“