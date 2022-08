Am Ende war er dann doch nicht so wirkungslos wie zunächst befürchtet: Auch der hochumstrittene Tankrabatt hat dazu beigetragen, dass die Spritpreise sich zum Teil deutlich unter der Marke von zwei Euro eingependelt haben. Doch ab September ist Schluss mit Rabatt. Was Autofahrer nun bedenken sollten.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket