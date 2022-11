Metaller im Norden steuern auf neue Streiks zu

Der Tarifkonflikt in der Metall- und Elektroindustrie spitzt sich weiter zu. Auch im Bezirk Küste sah es am Donnerstag in der vierten Verhandlungsrunde nicht nach einer substanziellen Annäherung aus. Nun deutet alles auf einen Arbeitskampf in der Vorweihnachtszeit.

Hamburg/Husum. Der bundesweite Tarifstreit in der Metall- und Elektroindustrie droht weiter zu eskalieren – auch im Norden. Wie erwartet deutete sich in der vierten Verhandlungsrunde am Donnerstag bis in den Abend im Bezirk Küste keine Annäherung an. Zuvor hatten sich die Tarifparteien bereits in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland ergebnislos vertagt.

Damit dürfte einer ersten Warnstreikwelle im Norden bald die zweite folgen. Die Drohkulisse steht: Sollten die Arbeitgeber sich nicht spürbar bewegen, will die IG Metall in den kommenden Tagen mit einem „Aktionstag Küste“ den Druck verstärken. Denkbar seien auch ganztägige Warnstreiks in ausgewählten Unternehmen. Verhandelt wird im Norden für rund 130 000 Beschäftigte in Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und dem nordwestlichen Niedersachsen.

Metalltarife: Durchbruch im Norden galt als wenig wahrscheinlich

Eine Einigung bei den Verhandlungen in Hamburg war allerdings auch nicht ernsthaft erwartet worden – zumal beide Seiten in Baden-Württemberg bereits eine fünfte Runde für den 17. November vereinbart hatten. Die Tarifparteien hatten bereits deutlich gemacht, dass der Grundstein für eine Einigung im Südwesten gelegt werden soll. Am 14. November will der Vorstand der IG Metall in Frankfurt über das weitere Vorgehen entscheiden.

Worum es der IG Metall geht, machte der Bezirksleiter Küste, Daniel Friedrich, unmittelbar vor der Runde im Norden deutlich: „Der Schlüssel für eine schnelle Lösung liegt in der Konkretisierung, welche Tariferhöhung und Auszahlungen Nordmetall zu welchem Zeitpunkt anbietet.“ Und: „Die Beschäftigten erwarten neben Einmalzahlungen vor allem eine ordentliche Prozentzahl ohne lange Laufzeit.“

Metaller fordern acht Prozent mehr Geld

Die Gewerkschaft verlangt für die bundesweit rund 3,9 Millionen Beschäftigten acht Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeber hingegen verweisen auf die extrem unsichere wirtschaftliche Lage der Betriebe. Angeboten hatten sie jeweils Einmalzahlungen von 3000 Euro und zudem bei einer Laufzeit von 30 Monaten eine nicht bezifferte Erhöhung der Lohntabellen. Die Einmalzahlung soll steuer- und abgabenfrei direkt bei den Beschäftigten ankommen. Von einem „provozierenden Nicht-Angebot“ spricht Stephanie Schmoliner, Chefin der IG Metall Kiel-Neumünster.

Die Verhandlungen in der Schlüsselbranche werden üblicherweise zunächst regional geführt, bis in einem intern verabredeten Pilotbezirk ein Modell-Kompromiss angestrebt wird, der dann von den übrigen Tarifgebieten übernommen werden kann. In diesem Jahr könnte der Grundstein für eine Einigung im Südwesten gelegt werden.

Auch bei Vestas spitzt sich der Tarifstreit zu

Unterdessen hat der seit Montag laufende Streik der IG Metall beim Windanlagenbauer Vestas (Hamburg/Husum) aus Sicht der Gewerkschaft erhebliche Auswirkungen für den Service und damit die Kunden des Unternehmens. Es gebe große Einschränkungen an Baustellen, beim Tausch von Großkomponenten und der Inbetriebnahme von neuen Anlagen in Windparks, berichtete der Verhandlungsführer der IG Metall, Martin Bitter, am Donnerstag in Hamburg. Das habe Auswirkungen auf die Verfügbarkeit der Anlagen und Kundenverpflichtungen. Die Gewerkschaft will bei Vestas Tarifverhandlungen erzwingen. Das Unternehmen will dagegen über Entgeltfragen nur mit dem Betriebsrat sprechen. Nach Angaben der Gewerkschaft beteiligen sich inzwischen täglich mehr als 300 Servicetechniker an dem Ausstand. Das sei mehr als die Hälfte der derzeit 570 operativ tätigen Beschäftigten in diesem Bereich, auf den sich die Gewerkschaft bei ihrem Arbeitskampf konzentriert.