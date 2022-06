Die deutsche Großwerft Thyssenkrupp Marine Systems steigt wieder in den Bau von Überwasserschiffen ein. Mit dem Kauf der Werftanlagen von MV Werften in Wismar ist nun der Weg frei für die Expansion beim größten deutschen Werftkonzern. Und es gibt weitere Pläne.

Kiel.„Es wurden Fehler gemacht“. Diese Erkenntnis räumt TKMS-Vorstand Oliver Burkhard immer wieder ein. Gemeint ist der 2011 in Essen beim Thyssenkrupp-Konzern beschlossene Ausstieg aus dem Bau von Überwasserschiffen. Damals verkaufte der Werftriese seine Kieler Werft HDW Gaarden an einen arabischen Investor.

Am 10. Juni 2022 nun die Wende. Die Werftengruppe TKMS wird in Wismar wieder eine eigene Werft für den Bau von Überwasserschiffen betreiben. Mehrfach musste die Großwerft mit ihren über 6000 Mitarbeitern (davon 3600 am Standort Kiel) für große Rüstungsaufträge sich Partner suchen, die diese Schiffe dann bauten. Zuletzt beim Auftrag für Fregatten aus Ägypten.