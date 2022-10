﻿U-Boot-Crew für Singapur trainiert auch am Feiertag in Kiel

Die U-Bootfahrer der Kieler Werft Thyssenkrupp Marine Systems machen gerade Sonderschichten. Sogar am Tag der deutschen Einheit wird das neue U-Boot „Invincible“ erprobt. Grund dafür ist die Ausbildung der Besatzung aus Singapur.

Das U-Boot "Invincible" wird am Feiertag auf der Kieler Förde erprobt

Kiel. Feiertage sind für die U-Bootfahrer der Kieler Werft Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) schon seit einem Jahr normale Werktage, denn die Auslieferung des neuen U-Boots „Invincible“ an den Auftraggeber Singapur drängt. Das Typschiff soll eigentlich noch in diesem Jahr Kiel verlassen. Das geht allerdings nur, wenn die Crew bis dahin voll mit dem neuen Schiff vertraut ist.

Weil der 3. Oktober in Singapur kein Feiertag ist, ging es auch für die Werftmitarbeiter aus Kiel an die Arbeit. Der Tag der deutschen Einheit wurde genutzt, um die Soldaten aus Singapur in der Kieler Bucht im Umgang mit dem neuen U-Boot zu schulen.

Probefahrten stehen vor dem Ende

Die „Invincible“ ist das erste von vier U-Booten der Klasse 218SG. Dieser speziell für den Einsatz in Asien konzipierte Entwurf gehört mit über 2200 Tonnen Verdrängung und 70 Metern Länge zu den größten in Deutschland gebauten U-Booten.

Singapur hatte die U-Boote zum Schutz gegen die in Asien immer aktiver werdenden Marineaktivitäten Chinas angeschafft. Drei der vier U-Boote sind bereits in der Erprobung. Beim Testlauf des ersten Bootes hatte es einige Probleme gegeben. Ein Feuer an Bord stoppte im vergangenen Jahr eine Probefahrt.

Die „Invincible“ war zuletzt mehrere Monate im Skagerrak getestet worden. Bei den Tauchfahrten im tiefen Wasser hatte das 70 Meter lange Boot angeblich die Anforderungen erfüllt.

Die Werft selbst äußert sich nicht zu dem Boot, da Singapur vertraglich Stillschweigen verlangt. Dass Soldaten aus Singapur in Kiel untergebracht wurden, blieb jedoch nicht verborgen.