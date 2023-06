﻿Warnstreik: In Schleswig-Holstein fallen viele Führerscheinprüfungen aus

Kiel. Schweißnasse Hände, erhöhter Herzschlag, Angst vor dem verhängnisvollen Fehler: Führerscheinprüfungen sind nie vergnügungssteuerpflichtig. Sie kosten Nerven und Geld. Viele Fahrschülerinnen und Fahrschüler, die in diesen Tagen einen Termin für die theoretische oder praktische Prüfung im Kalender haben, müssen sich nun neu sortieren. Weil die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten des Tüv Nord bis zum 4. Juli zum Warnstreik aufruft, hat das Unternehmen zahlreiche Prüftermine abgesagt.

Nach Angaben eines Tüv-Sprechers sind allein am Donnerstag zwei Drittel aller Prüfungen ausgefallen. „Das trifft uns erheblich, vor allem aber trifft es unsere Kundinnen und Kunden“, sagt Markus Möller von der Kieler Fahrschule Peschke. Dort hatte der Tüv alle theoretischen Prüfungen im Streikzeitraum abgesagt. Von den bis kommenden Dienstag geplanten 14 praktischen Prüfungen wurden sechs gestrichen. Somit kann sich die ersehnte Übergabe der Fahrerlaubnis um Wochen verzögern. „Ersatztermine zu bekommen, ist ein Problem“, sagt Möller. So habe der Tüv ihm Ausweichtermine für die Theorie frühestens ab 27. Juli angeboten.

Der Streik verschärft eine ohnehin angespannte Situation. Seit Langem bereits beklagen Fahrschulen erhebliche Wartezeiten bei der Vergabe von Prüfungsterminen. Hinzu kommt ein chronischer Mangel an Fahrlehrern, der die Fahrschulen bei der Platzvergabe einschränkt. Dies zeigt sich besonders deutlich, weil die Zahl der Fahrschulanmeldungen nach den Einschränkungen durch die Pandemie deutlich gestiegen ist.

Tüv-Streik: Besonders ärgerlich ist der Ausfall praktischer Prüfungen

Besonders ärgerlich – zeitlich, nervlich und oft auch finanziell – ist für die Betroffenen der Ausfall der praktischen Prüfung. Schließlich ist die mentale und fahrtechnische Vorbereitung darauf idealerweise als Punktlandung konzipiert. Wenn sich die fest eingeplante Prüfung um Wochen verschiebt, können zusätzliche Fahrstunden notwendig werden. Die kosten im Schnitt 60 Euro. Hinzu kommt: Gerade im Sommer haben viele Pkw-Neulinge die Urlaubsplanung fest auf den Erwerb der Fahrerlaubnis aufgebaut – nun drohen Reisepläne zu zerplatzen.

Zudem kommt eine Frist ins Spiel: Zwischen Theorie und Praxis dürfen im Regelfall höchstens zwölf Monate liegen. „Wer mit der praktischen Prüfung ohnehin spät dran ist, kann diese Frist schnell reißen“, sagt Möller. Allerdings habe man in der Vergangenheit in vergleichbar außergewöhnlichen Fällen meist eine gute Lösung gefunden.

Warnstreik beim Tüv-Nord: Bislang kaum Probleme bei Hauptuntersuchungen

Immerhin: Bei der Abnahme von Hauptuntersuchungen für Fahrzeuge hat es nach Angaben des Kfz-Gewerbeverbandes Schleswig-Holstein zunächst keine größeren Probleme gegeben. Das dürfte aber auch daran liegen, dass der TÜV seit der Marktöffnung mit anderen Anbietern konkurriert, an erster Stelle mit Dekra und GTÜ.

Mit den mehrtägigen Warnstreiks will Verdi Druck machen in den laufenden Tarifverhandlungen. Man rechne mit einer hohen Beteiligung, sagt ein Gewerkschaftssprecher. Betroffen sind laut Verdi neben Schleswig-Holstein die Standorte in Hamburg, Niedersachsen, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Hessen und im Saarland.

Verdi fordert zwölf Prozent mehr Geld für Tüv-Beschäftigte

„Die Beschäftigten erwarten eine zeitnahe Wiederaufnahme der Verhandlungen und ein abschlussfähiges Angebot“, so Verdi-Verhandlungsführer Peter Bremme. Verdi fordert zwölf Prozent mehr Entgelt rückwirkend zum 1. April bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Nach der letzten Verhandlungsrunde am 30. Mai hatten sich mehr als 3100 Beschäftigte an einer Abstimmung beteiligt und mehrheitlich das bis dahin erzielte Verhandlungsergebnis abgelehnt. Auf die Aufforderung von Verdi, ein deutlich nachgebessertes Angebot vorzulegen, folgte von den Arbeitgebern eine Einladung, um über eine Schlichtung zu sprechen. Das kommt für Verdi nicht infrage.

„Ein Gesprächsangebot abzulehnen und im Anschluss die Beschäftigten zu einem Streik aufzurufen, ist unverständlich und nicht akzeptabel“, sagt ein Tüv-Sprecher. Angeboten hatte die Prüf-Organisation Gehaltssteigerungen von 8,6 Prozent sowie einen steuerfreien Inflationsausgleich von 3000 Euro.

