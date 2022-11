﻿Verbrauch sinkt: Die Schleswig-Holsteiner sparen kräftig Gas

Die Menschen in Schleswig-Holstein haben in den ersten zehn Monaten dieses Jahres knapp 16 Prozent weniger Gas verbraucht als im Schnitt der Vorjahre. Das belegen aktuelle Zahlen der SH Netz AG. Das liegt zum einen an milden Temperaturen, zum anderen an kräftigen Einsparungen. Das sagen Experten zu der Entwicklung.

