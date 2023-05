﻿ Vion schließt Schlachthof Bad Bramstedt: 250 Jobs fallen weg

Bad Bramstedt. Es ist ein schwerer Schlag für die Region, für Arbeitsplätze und für die Perspektive von Rinderhaltern im Norden: Die Vion Food Group, größter Rindfleischerzeuger der Republik, schließt zum 31. Juli ihren Schlachthof in Bad Bramstedt. Betroffen sind nach Angaben des Unternehmens rund 250 Beschäftigte. Mit dem Betriebsrat werde man über einen Interessenausgleich und Sozialplan verhandeln, teilte der Konzern mit.

Vion Bad Bramstedt: Wo werden Rinder künftig geschlachtet?

Als Grund nennt Vion den „seit Jahren rückläufigen Rinderbestand in Norddeutschland sowie die Überkapazitäten am Schlachthofmarkt“. Bereits seit 2012 habe Vion die Kapazitäten am Standort Bad Bramstedt „dem fortschreitenden Rückgang der Rinderbestände Norddeutschlands“ angepasst. Die jetzt angestrebte Schließung sei eine Konsequenz aus der „aktuellen Marktlage und der allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklung zu weniger Fleischkonsum“. Die Unternehmenstochter Vion Zucht- und Nutzvieh GmbH sei von der Schließung nicht betroffen. Um die Transportwege für Schlachtrinder im Sinne des Tierschutzes auch zukünftig kurz zu halten, will das Unternehmen in den kommenden Wochen „das Angebot der weiterhin ausreichend vorhandenen Schlachtkapazitäten im Norden sondieren“.

Aus für Schlachthof Bad Bramstedt: Grund ist auch sinkender Fleischverbrauch

Die Branche schlägt sich seit Langem schon mit erheblichen Überkapazitäten herum. „Die geplante Schließung ist Teil der Anpassung an unseren deutschen Standorten, um Angebot und Nachfrage auf dem deutschen Markt, der unter Druck steht, wieder ins Gleichgewicht zu bringen“, sagte Vion-Chef Ronald Lotgerink. Angesichts der Inflation und der Preissteigerungen, der gesellschaftlichen Entwicklungen und der Regulierungen, denen Land- und Fleischwirtschaft derzeit ausgesetzt seien, „ergreifen wir Maßnahmen, um die Fleischproduktion in Deutschland gesundzuerhalten und den Landwirten eine bleibende Zukunft zu geben“.

Die Vion Food Group mit Sitz im niederländischen Boxtel ist der drittgrößte Schlachtkonzern in Deutschland und eines der größten Fleischunternehmen der Welt. Der Sitz der deutschen Tochtergesellschaft befindet sich im bayrischen Buchloe. Der Konzern verfügt über 16 Produktionsstandorte in Deutschland, acht in den Niederlanden sowie einen in Belgien. Vion ist wiederholt in die Schusslinie der Kritik geraten. Unter anderem wurden der Unternehmensgruppe mangelhafte Hygiene und Tierquälerei vorgeworfen. Auch der Standort Bad Bramstedt stand immer wieder in der Kritik von Tierschützern und Anwohnern.

