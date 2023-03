﻿370 Millionen Euro für neue Chipfabrik in Itzehoe

Seit 25 Jahren bereits fertigt Vishay Halbleiter in Itzehoe, vor acht Jahren holte der US-Konzern die Produktion für die Automobilindustrie nach Schleswig-Holstein. Nun folgt der nächste Wachstumsschritt: Für umgerechnet rund 370 Millionen Euro entsteht in Itzehoe eine neue Chipfabrik.

Itzehoe. Der weltweit aktive Halbleiter-Spezialist Vishay Intertechnology verdoppelt seine Produktionskapazitäten in Schleswig-Holstein: Mit dem symbolischen Spatenstich startete am Montag in Itzehoe der Bau der nach Unternehmensangaben modernsten Chipfabrik in Norddeutschland. Gut 370 Millionen Euro nimmt der US-Konzern dafür in die Hand, rund 150 Arbeitsplätze entstehen neu.

Wenn alles klappt, soll die neue Fabrik auf einem sechs Hektar großen Areal Ende 2025 bereits die Arbeit aufnehmen. Hergestellt werden dann sogenannte Wafer mit einem Durchmesser von 300 Millimetern. Wafer sind die Siliziumscheiben, auf denen die Mikrochips hergestellt werden. Die 300-Millimeter-Scheiben sind weniger als einen Millimeter dick, bis zu 400 000 einzelne Bauteile finden darauf Platz. Bislang kann Vishay in Itzehoe lediglich 200-Millimeter-Wafer herstellen. Mit der Standorterweiterung werden sich die Produktionskapazitäten der Vishay Siliconix Itzehoe GmbH mit aktuell rund 500 Beschäftigten fast verdoppeln.

Neue Chipfabrik Itzehoe: 2100 Quadratmeter Reinraum

Kernstück des neuen Gebäudes wird der Reinraum für die Wafer-Technologie sein. Im ersten Abschnitt ist der Bau von 2100 Quadratmetern Reinraumfläche geplant, später soll die Fläche auf 4000 Quadratmeter nahezu verdoppelt werden und damit die Dimension eines Fußballfeldes erreichen.

Der Bau der neuen Fabrik ist anspruchsvoll. Zum einen müssen für das Fundament 500 Pfähle mit einem Durchmesser zwischen 90 und 120 Zentimetern 20 Meter tief ins Erdreich eingebracht werden. Zum zweiten wurde zur Vorbereitung der Baustelle in den vergangenen Monaten eine Bodenplatte entfernt, auf der vor mehr als 20 Jahren bereits eine Chipfabrik entstehen sollte. Aufgrund der Nähe zur direkt angrenzenden 200-Millimeter-Wafer-Fabrik musste die Platte besonders vorsichtig abgetragen werden, um die Produktion der hochsensiblen Bauelemente nicht durch Erschütterungen zu gefährden.

Abnehmer von Vishay ist vor allem die Autoindustrie

Halbleiter von Vishay werden unter anderem in der Autoherstellung und in vielen Smartphones verbaut. In fünf bis zwölf Wochen durchläuft ein Wafer bis zu 250 Produktionsschritte im Reinraum. Die Fertigungsprozesse der nur Bruchteile eines Mikrometers großen Strukturen sind hochkomplex.

Seit 25 Jahren bereits fertigt Vishay Halbleiter in Itzehoe, vor acht Jahren holte der US-Konzern die Chip-Produktion für die Automobilindustrie nach Schleswig-Holstein. Die jetzige Investition sichere die Zukunft des Standorts und der Arbeitsplätze für „viele weitere Jahre“, so der Konzern. „Wir sind stolz darauf, dass wir hier in Itzehoe einen Beitrag dazu leisten werden, dass Europa unabhängiger wird von Produzenten in anderen Teilen der Welt und von vulnerablen Lieferketten“, sagt Leif Henningsen, Geschäftsführer der Vishay Siliconix Itzehoe GmbH. Das Unternehmen lasse sich nicht von kurzfristigen Schwankungen auf dem Halbleitermarkt davon abbringen, langfristige Strategien zu verfolgen. „Die Automobilindustrie baut auch zukünftig auf unsere Technologien“, betont Tilo Bormann, Leiter der Wafer-Herstellung der Transistor-Sparte. Die Itzehoer Produkte kommen unter anderem bei Start/Stopp-Generatoren, Systemen zur Motorsteuerung, Entertainment-Systemen und Anti-Blockier-Systemen zum Einsatz.

Der Trend zur E-Mobilität lässt die Nachfrage der Branche nach Chips rasant steigen. In einem eher simplen Auto von 2017 mit Verbrennungsmotor machen die Halbleiter rund zwei Prozent der Gesamtkosten aus. In einem batterieelektrischen Auto von 2030 werden es sechs Prozent sein, also das Dreifache. Bei der Elektrifizierung werden sie für Ladegerät, Zentralrechner, Wandler, Hochvoltbatterie, Wechselrichter sowie Elektromotor selbst benötigt. Weitere Treiber der Entwicklung sind Fahrautomatisierung und Infotainment. „Das Ziel ist es, so schnell wie möglich Produktion an den Start zu bekommen, um der Nachfrage gerecht zu werden“, so Bormann. Weltweit hat Vishay rund 22 000 Beschäftigte an 50 Standorten.