﻿Vossloh Kiel baut Wasserstoffloks für den Duisburger Hafen

Kiel. Es ist ein zukunftsweisender Auftrag für den Lok-Bauer Vossloh Rolling Stock – und für den Schienengüterverkehr insgesamt: Das Kieler Unternehmen mit rund 45o Beschäftigten im Werk Suchsdorf liefert erstmals Rangierlokomotiven aus, die mit einem klimaneutralen Wasserstoffantrieb ausgestattet sind. Der Kunde kommt aus dem Ruhrgebiet: Auf der internationalen Branchen-Leitmesse Transport Logistik in München unterzeichneten die Kieler eine entsprechende Absichtserklärung mit Duisport Rail, der Güterverkehrstochter des Duisburger Hafens.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Abkommen umfasst bis zu zwei Hybrid-Lokomotiven des Typs „Modula“. Diese neu entwickelte Lok kann mit bis zu vier Antriebsarten fahren und hat sich für Vossloh bereits zum Verkaufsschlager entwickelt – die Deutsche Bahn etwa hat 250 Stück davon bestellt. Doch Duisport Rail ist der erste Abnehmer, der ausdrücklich auf einen Wasserstoffantrieb Wert legt. „Diese Absichtserklärung setzt ein starkes Zeichen“, sagt Bernd Hoppe, Vorsitzender der Geschäftsführung von Vossloh Rolling Stock: „Für unser Unternehmen, für unsere Kooperation mit Duisport Rail und für den Wasserstoff als einen der entscheidenden Schlüssel umweltfreundlicher Antworten auf die Fragen der Zukunft.“

Wasserstoffloks: Vossloh aus Kiel ist Vorreiter

Dass sich in dieser Kooperation ein Beispiel mit Vorbildcharakter findet, deutete sich bereits an, als 2022 die Duisburger Hafen AG eine Vorstudie zu wasserstoffbetriebenen Rangierlokomotiven initiierte. Hier hatte Vossloh Rolling Stock die Gelegenheit, seine Expertise einzubringen. Das Besondere an der „Modula“-Plattform aus Kiel: Die Lok kann auch nachträglich auf unterschiedliche Antriebe umstellen – je nachdem, welche Energiequellen in den nächsten Jahren am sinnvollsten sein werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Duisburger Hafen AG, Eigentümerin der Duisport Rail, baut derzeit in Europas größtem Binnenhafen einen neuen Containerterminal, der weitgehend klimaneutral betrieben werden soll. „Unser Konzept schließt auch Rangierlokomotiven mit Wasserstoffantrieb ein“, sagt Hans-Georg Christiansen, Geschäftsführer und Eisenbahnbetriebsleiter bei Duisport Rail. Ein Teil der derzeit genutzten Diesellokomotiven soll durch Hybridmodelle abgelöst werden. Für die Loks, die vor allem abseits des elektrifizierten Netzes rangieren, baut das Unternehmen auf die Alternative Wasserstoff.

Hafenwirtschaft: Auf dem Weg zum klimaneutralen Terminal

Das öffentliche Eisenbahnunternehmen Duisport Rail GmbH verbindet auf über 200 Kilometer Schienennetz die verschiedenen Bereiche des größten Binnenhafens Europas. Für den neu errichteten Containerterminal Duisburg Gateway sowie den Hafenbereich Duisburg-Ruhrort strebt das Unternehmen Klimaneutralität an, indem unter anderem auf alternative Antriebssysteme für den Strecken- und Rangierbetrieb umgestellt wird.

Die vergangenen Jahre waren für Vossloh von gravierenden Veränderungen geprägt. 2018 hatte das Unternehmen in Kiel-Suchsdorf auf 18 000 Quadratmetern Fläche das europaweit modernste Werk für Diesellokomotiven in Europa in Betrieb genommen. Vor drei Jahren dann ein Eigentümerwechsel, der anfangs für Unruhe sorgte: 2020 übernahm das chinesische Staatsunternehmen CRRC – größter Bahntechnik-Konzern der Welt – die Lokomotivsparte der Vossloh AG in Kiel. Doch die Befürchtungen – großer Personalabbau, übermäßige Einmischung ins operative Geschäft, Technologieabzug – bestätigten sich nicht.

Im Gegenteil: Die Chinesen nutzten die pandemiebedingte Flaute einschließlich Kurzarbeit, um Innovationen voranzutreiben und die Prozesse im neuen Werk so weit zu optimieren, dass nun mehr als die zuvor möglichen 50 Loks im Jahr gebaut werden können. Auch die IG Metall bescheinigt dem neuen Eigentümer einen außerordentlich fairen Umgang mit den Beschäftigten.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Erst Anfang des Jahres hatte Vossloh einen Großauftrag vom Eisenbahn-Unternehmen Nexrail aus Luxemburg über 50 Loks erhalten. Die ersten Loks sollen Kiel bereits Ende des Jahres verlassen. Das Auftragsvolumen wird nach Brancheninformationen auf bis zu 200 Millionen Euro geschätzt.

KN