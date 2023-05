﻿Warnstreik im Handel: Hunderte Beschäftigte demonstrieren in Kiel

Kiel. Es kommt nicht oft vor, dass Beschäftigte des Groß- und Einzelhandels auf die Straße gehen – am Mittwoch jedoch ist es so weit: Lautstark zieht am Vormittag in Kiel ein Demo-Zug vom Bahnhof Richtung Rathausplatz. Rund 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zählt die Gewerkschaft Verdi, die Polizei spricht von gut 500. Es geht – natürlich – ums Geld. Denn vor der zweiten Verhandlungsrunde im aktuellen Tarifkonflikt liegen Gewerkschaft und Arbeitgeber weit auseinander.

„Das ist ein starkes Signal, das die Arbeitgeber nicht überhören können“, sagt Verdi-Verhandlungsführer Bert Stach. Tatsache ist aber auch, dass es der Gewerkschaft in dieser Branche nicht leicht fällt, Beschäftigte für einen Warnstreik zu mobilisieren. Der Organisationsgrad im Handel ist traditionell deutlich schwächer als etwa in der Metallindustrie. Wie hoch? Das will Stach nicht verraten. Nur so viel: „Wir arbeiten daran, und es wird besser.“ Die Zahl der Teilnehmer an der Kundgebung sei größer, als er erwartet habe. Landesweit und über alle Handelsbereiche würden sich viele Beschäftigte am Streik beteiligen. Auch aus Mecklenburg-Vorpommern seien Menschen nach Kiel gekommen.

Kundgebung in Kiel: „Ohne Euch gibt es keinen Handel“

„Ohne Euch gibt es keinen Handel“, ruft Stach den Streikenden zu. Diese machen bei ihrer Demo durch die Innenstadt am Sitz des Handelsverbandes Nord in der Hopfenstraße halt, um dort besonders lautstark ihre Forderungen nach mehr Geld zu untermauern. Doch während die Beschäftigten mit Transparenten und Trillerpfeifen mehr Wertschätzung für ihre Arbeit verlangen, geht der Shopping-Betrieb in der Innenstadt ohne spürbare Einschränkungen weiter.

Verdi fordert für die landesweit rund 125 000 Beschäftigten im Einzelhandel eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 2,50 Euro die Stunde, ein Plus von 250 Euro für Azubis und eine Mindestvergütung von 13,50 Euro. Die Arbeitgeber halten das für überzogen – auch mit Blick auf die gestiegenen Energiekosten für die Betriebe: „Ein Plus der Stundenvergütung um 2,50 Euro käme einer Einkommenssteigerung zwischen knapp 16 und 26 Prozent gleich“, sagt Dierk Böckenholt, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Nord.

Einzelhandel: Arbeitgeber bieten 1000 Euro Inflationsprämie

In der ersten Verhandlungsrunde am 17. Mai hatten die Arbeitgeber ein Angebot vorgelegt, das ein Gehaltsplus von 7,5 Prozent in drei Stufen, eine Inflationsprämie von 1000 Euro sowie eine schrittweise Anhebung der Mindestvergütung auf 13,49 Euro vorsieht. Auch beim Thema Laufzeit haben sich die Kontrahenten verhakt: Verdi will zwölf, die Arbeitgeberseite 24 Monate.

Viele der Streikenden, die an diesem Mittwoch nach Kiel gekommen sind, arbeiten im Großhandel. Wie zum Beispiel Marcel Bachmann, der in einem Lager tätig ist. Die Unzufriedenheit ist ihm deutlich anzumerken. „Bei uns bleibt immer weniger Geld, obwohl wir doch die Arbeit für die Unternehmen machen.“ Hinzu komme, dass immer mehr Überstunden anfielen. Dennoch sei vieles „einfach nicht mehr bezahlbar.“ Die Tarifverhandlungen im Groß- und Außenhandel werden am 15. Juni fortgesetzt, die im Einzelhandel am 4. Juli.

