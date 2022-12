﻿Warum ein Kieler Bäcker Brot bei Aldi verkauft

Kiel. „Bäckerei seit 1919“ ist auf dem Regal zu lesen. Darin: „Ellerbeker Mischbrot“ zu 4,45 Euro, Olivenbrötchen mit Feta für 1,29 oder „Mini-Gourmetbrötchen“ zu 59 Cent. Das Regal mit Produkten der Kieler Bäckerei Lyck steht jedoch dort, wo man eher auf- oder fertiggebackene Massenware im untersten Preissegment erwartet: bei Aldi.

Es ist eine gewöhnungsbedürftige Kooperation, die die Mutter aller Discounter da mit einem regionalen Bäcker eingeht. Einen ersten Vorstoß in Kiel hatte Aldi Nord im vergangenen Jahr unternommen. Doch auf die Frage, ob eine Kooperation mit dem Discounter für regionale Bäckereien nicht interessant sein könnte, gab es keine Reaktion – nicht mal Ablehnung. Auch Andreas Vorbeck meldete sich nicht – was aber daran lag, dass die Aldi-Mail zunächst im Spam-Ordner gelandet war: „Natürlich hatten wir Diskussionen“, sagt der Inhaber von Lyck. „Denken die Leute dann nicht: Jetzt verscherbeln die ihre Brötchen beim Discounter?“ Doch schließlich sagte sich Vorbeck: „Diese Zusammenarbeit kann eine gute Sache sein.“

Seit Oktober verkauft Lyck Backwaren bei Aldi

Seit Oktober verkauft die Bäckerei Lyck Brötchen, Brot und Snacks in 16 Aldi-Filialen in und um Kiel. Nicht in Massen, doch immerhin gut fünf Prozent der gesamten Produktion. Und zwar – man ahnt es – billiger als in den eigenen Filialen. Das Lyck-Schwarzbrot etwa kostet bei Aldi 4,79 Euro und damit 20 Cent weniger als in einer der oft nicht weit entfernten Filialen. Verprellt man damit nicht Stammkunden? Kannibalisiert nicht der Aldi-Umsatz die Verkäufe in den eigenen Geschäften? „Nein“, sagt Vorbeck, „es sind neue Kunden, die wir auf diesem Weg gewinnen.“ Mit Blick auf die dramatische Situation der Branche – erst Corona, dann Explosion der Energiekosten – geht der Lyck-Inhaber sogar noch weiter: „Ohne den Aldi-Umsatz hätte es bei uns wohl Kündigungen gegeben.“ Dass die gleichen Produkte beim Discounter günstiger zu haben sind, habe handfeste betriebswirtschaftliche Gründe: „Auf diesem Vertriebsweg sparen wir Kosten – von Personal über Strom bis Miete.“ Klar, Aldi bekomme eine Marge: „Aber für uns rechnet sich das unbedingt.“

Um Platz für Lyck zu schaffen, hat der Discounter andere Backwaren aus dem Sortiment genommen. „Für uns bedeutet diese Kooperation mehr Regionalität und eine Attraktivitätssteigerung des Sortiments“, sagt Berit Kappes, Regionalverkaufsleiterin bei Aldi Nortorf, einer der insgesamt 23 Regionalgesellschaften von Aldi Nord. Nach einer erfolgreichen Testphase in drei Gesellschaften will der Discounter langfristig in allen Filialen Produkte regionaler Bäckereien anbieten.

30 regionale Bäcker arbeiten mit Aldi zusammen

30 Betriebe machen bisher im gesamten Aldi-Nord-Gebiet mit, darunter fünf in Schleswig-Holstein. Doch viele Traditionsunternehmen sind skeptisch. „Brot braucht Beratung“, findet etwa Thomas Leefen, Seniorchef der gleichnamigen Bäckerei mit neun Filialen in Kiel und Umland: „Handwerklich hergestelltes Brot im Discounter zu verkaufen, entspricht nicht unserer Vorstellung von Kooperation.“

Aldi wirbt damit, dass Kundinnen und Kunden nun keinen Zwischenstopp mehr beim Bäcker einlegen müssen. Und Vorbeck findet es gut, wenn Verbraucher selbst entscheiden, ob sie handwerklich hochwertig verarbeitete Backwaren kaufen möchten oder doch lieber die Ware aus der Fabrik. Bis Ende des Jahres will der Discounter in rund 1400 seiner insgesamt gut 2200 Filialen Brot und Brötchen aus regionalen Betrieben anbieten: „Wir sind mit der Kundenresonanz sehr zufrieden“, sagt Kappes. Schöner Nebeneffekt: Das Aldi-Personal hat weniger Stress beim Nachbacken von Tiefkühl- und Halbfertig-Produkten aus Großbäckereien. Keinesfalls sei beabsichtigt, traditionellen Bäckereien mit Kampfpreisen für handwerklich hergestellte Ware Kunden abzujagen: Man orientiere sich „an den im stationären Backwarenhandel üblichen Preisen“.

Bäckerei Lyck: Breit aufgestellt zwischen Aldi und Restez

Mit seiner Charmeoffensive bei regionalen Bäckereien nimmt Aldi unter den Discountern eine Vorreiterrolle ein, doch für den Lebensmitteleinzelhandel insgesamt sind derartige Kooperationen keineswegs Neuland: „Regionale und auch lokale Produkte sind schon lange fester Bestandteil unserer Philosophie“, heißt es etwa bei Famila. Im Raum Kiel etwa verkauft das Unternehmen frische Backwaren von Steiskal, dem Passader Backhaus, dem Brotgarten Kiel, dem Holzofenbäcker, dem Reesdorfer Hof – und auch von Lyck, wenn auch in verpackter Form.

Mit der Aldi-Kooperation ist Lyck preislich ziemlich breit aufgestellt: Drei der fünf eigenen Filialen segeln quasi unter französischer Flagge – mit entsprechenden Genießerpreisen. Doch Vorbeck betont: „Die Spezialitäten, die wir im Restez anbieten, haben ganz besondere und oftmals auch teurere Zutaten und eine aufwendigere Fertigung.“