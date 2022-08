﻿Was Sie schon immer über Ihre Gasrechnung wissen wollten

Das Thema Gasversorgung ist emotional aufgeladen und oft auch verstörend. Nicht nur, weil die Kosten durch die Decke gehen, sondern auch, weil Begriffe und Zusammenhänge nicht leicht zu verstehen sind. Wir sagen, was welche Umlage bedeutet und warum der Gaszähler Kubikmeter zählt – obwohl wir Kilowattstunden bezahlen.

Kiel. Es ist nicht leicht, in der aktuellen Gaskrise einen kühlen Kopf zu behalten. Nicht nur die enorme finanzielle Mehrbelastung ist ein Stressfaktor. Verunsichernd ist auch die Flut von Begriffen, mit denen man sich bislang kaum befassen musste. Zuletzt heizte die Bekanntgabe der Gasumlage die Gemüter an, an diesem Donnerstag kommt dann noch die Speicherumlage dazu. Viele Fragen drängen sich auf: Was sollen die Umlagen? Wer bekommt sie? Und warum bitte zahle ich für verbrauchte Kilowattstunden – obwohl mein Zähler Kubikmeter anzeigt? Eine Orientierungshilfe im Gaspreis-Dschungel.

Warum kommt denn jetzt noch eine Speicherumlage?