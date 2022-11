﻿Weihnachtsgeld: Das zahlen Firmen in Schleswig-Holstein

Der Disney-Konzern will die „Global Dream“, deren Rohbau in Wismar liegt, in seine Kreuzfahrt-Flotte aufnehmen. Am Donnerstag, 17. November, um 13 Uhr soll der Deal auf dem Gelände der MV Werften verkündet werden. Das Werksgelände hat sich bereits die Kieler Werft TKMS gesichert.