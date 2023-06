Werft TKMS wird mit neuer Geschäftseinheit aktiv

Hansewerk

Boom der Erneuerbaren und rasant wachsender Strombedarf: Das E-Netz in Schleswig-Holstein gerät ans Limit. Damit die Energiewende nicht abprallt an überlasteten Leitungen und Umspannwerken, verordnet das Energieunternehmen Hansewerk dem Stromnetz im Land eine Frischzellenkur. Die hat es in sich.