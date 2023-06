Westküstenachse B5 wird auch im Raum Brunsbüttel ausgebaut

Brunsbüttel (dpa/lno). Angesichts von voraussichtlich stark steigenden Verkehrsströmen in der Region soll die Bundesstraße 5 auch zwischen Wilster (Kreis Steinburg) und Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) im Südwesten Schleswig-Holsteins auf drei Spuren ausgebaut werden. Der Bund habe für den zehn Kilometer langen Abschnitt den Planungsauftrag erteilt und die Finanzierung zugesichert, teilte Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) am Dienstag in Brunsbüttel mit. Eine Studie zur Verkehrsentwicklung auf der Bundesstraße habe ergeben, dass innerhalb der nächsten sieben Jahre eine Verdoppelung des Verkehrs auf bis zu 37.000 Fahrzeuge pro Tag möglich sei.

Das Ausbauvorhaben wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Bevor gebaut werden kann, müssen zunächst die Planungsarbeiten erledigt werden und dann der Planfeststellungsbeschluss stehen. Experten gehen davon aus, dass es bis zur Fertigstellung mindestens zehn Jahre dauern wird. Zu den absehbaren Kosten liegen bisher keine Angaben vor. In anderen Bereichen in Nordfriesland und in Dithmarschen rollen für den dreispurigen Ausbau der Westküstenachse B5 schon seit Jahren die Bagger.

«Das ist ein gutes Signal für den Wirtschaftsraum Brunsbüttel, aber auch für den gesamten Energie-Standort zwischen Heide und Itzehoe», sagte Madsen seinem Ministerium zufolge bei der Vorstellung der Studie für den äußersten Südwesten. Brunsbüttel besitze nicht nur für die Region Steinburg-Dithmarschen große Bedeutung als industrieller Schwerpunktbereich. «Eine optimale Verkehrsanbindung ist gerade mit Blick auf die künftige Entwicklung als Energiestandort mit bundesweiter Bedeutung ein entscheidender Standortfaktor.»

Für die Studie hätten sich die Gutachter unter anderem auf Befragungen von Unternehmen des ChemCoast Parks Brunsbüttel und auf Ansiedlungsvorhaben im Raum Brunsbüttel-Itzehoe-Heide gestützt, erläuterte der Direktor des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr, Torsten Conradt. Auftraggeber der Studie waren außer dem Landesverkehrsministerium die Kreise Dithmarschen und Steinburg, die Stadt Brunsbüttel und die Werkleiterrunde des ChemCoast Parks unter Koordination der Entwicklungsgesellschaft Westholstein.

«Der Industrie- und Hafenstandort Brunsbüttel ist ein wichtiger Hub (Knotenpunkt) mit bundesweiter Bedeutung für die Versorgung mit Energie und diversen Gütern», betonte der Sprecher der Werkleiterrunde des ChemCoast Parks, Frank Schnabel. «Besonders die aktuellen Entwicklungen am Standort machen eine weitere Verbesserung der verkehrlichen Anbindung zwingend notwendig, um die elementare Funktion des Standortes abzusichern und zukünftig weiter auszubauen.»

Für die Stadt Brunsbüttel sagte der Erste Stadtrat Peter Hollmann, ein Ausbau der B5 bewirke außer einer besseren Anbindung der Betriebe vor Ort, dass auch die Einwohner leichter und vor allem sicherer von und nach Brunsbüttel reisen könnten. Zudem könnte der Ausbau die Wiedereinrichtung einer Fährverbindung zwischen Brunsbüttel und Cuxhaven befördern.

Mittlerweile sei die Region überregional im Fokus, was aktuell zu einer deutlichen Zunahme von Ansiedlungsanfragen geführt habe, äußerte Roy Kühnast von der Entwicklungsgesellschaft Westholstein. Unter anderem plant der schwedische Konzern Northvolt bei Heide den Bau einer großen Batteriezellenfabrik für Elektroautos.

