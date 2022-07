Seit dem Beginn der Ukraine-Krieges findet man in deutschen Läden kaum noch russischen Wodka. Eine Marke allerdings wird beständig nachgefüllt: „Five Lakes“. Sie wurde leise angepasst – die Verweise auf Russland, Taiga und Sibirien sind fast getilgt. Jetzt heißt es: „Hergestellt in der EU“.

Hannover. Viele Unternehmen haben nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine angekündigt, Waren aus dem Land von Präsident Wladimir Putin aus dem Sortiment zu nehmen – spätestens wenn bereits gelieferte Mengen verkauft sind. Im Lebensmitteleinzelhandel traf dies besonders ein Produkt, das nicht den Sanktionen unterliegt: Wodka aus Russland.

„Green Mark“, „Parliament“, „Imperial“, „Russian Standard“ – diese Wodka-Marken findet man nur noch selten in Regalen von Supermärkten, Discountern und Getränkehändlern. Doch die Marke eines russischen Herstellers wird immer wieder nachbestellt: „Five Lakes“. Dafür wurde bei dieser Spirituose an einigen Stellen „etwas gedreht“, so dass der inzwischen ungeliebte Russland-Bezug mehr und mehr verblasst.