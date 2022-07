Auf der Elbe vor Brunsbüttel soll ein großes LNG-Tankschiff verankert werden. Dabei handelt es sich um eine sogenannte FSRU. Die Buchstaben stehen für Floating Storage and Regasification Unit, was übersetzt Lagerschiff mit Gasumwandlungseinheit bedeutet. An Bord wird das Flüssiggas wieder in normales Gas für die Einspeisung ins Landnetz umgewandelt.