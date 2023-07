﻿Kräftehackathon 2023 in Kiel: Was gegen den Nachwuchsmangel hilft

Kiel. Fast 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 14 Teams, fünf Prämierungen. Und alles kreist um diese Frage: Was können Unternehmen tun, um Fachkräfte dauerhaft zu gewinnen? Es herrscht eine wuselige Atmosphäre in der „Waterkant“-Halle 51 auf dem MFG-5-Gelände in Kiel-Holtenau. Es wird diskutiert, gebrainstormt, gebastelt, geschrieben. Dass es am Ende etwas zu gewinnen gibt, mag ein Antrieb sein, der die bunt gemischten Teams zu kreativen Höchstleistungen anspornt. Vor allem geht es jedoch darum, dem Dauerproblem Fachkräftemangel frische Ideen entgegenzuhalten.

Als neues Angebot für den Austausch von Arbeitgebern und jungen Menschen startete 2022 der erste Kieler „Kräftehackathon“, initiiert von den Kieler Nachrichten und dem Kieler IT-Haus KNK. Die Resonanz: enorm.

„Kräftehack“ Kiel: Um diese Herausforderungen geht es

Diesmal geht es gleich um drei „Challenges“, für die handfeste Lösungen gesucht werden.

Erstens: Wie können Unternehmen für Beschäftigte verschiedener Generationen eine Arbeitsumgebung gestalten, in der sie sich individuell entfalten, gemeinsam wachsen und Organisationsziele erreichen können?

Zweitens: Wie können Arbeitgeber und Beschäftigte gemeinsam die Attraktivität von körperlich anstrengenden Berufen verbessern?

Und schließlich drittens: Was können Unternehmen tun, um zusätzliche Potenziale bei der Nachwuchssuche zu erkennen? Zum Beispiel unter Wiedereinsteigern, Quereinsteigern, Migrantinnen und Migranten, Studien- oder Ausbildungsabbrechern?

Kräftehack: Bei Ferring in Kiel sind 75 Stellen zu besetzen

Wenn sich nichts ändert, steuert Schleswig-Holstein bis 2035 auf eine Lücke von 180 000 Arbeitskräften zu – mindestens. Finja Grünsch-Kaben, beim Pharmaspezialisten Ferring zuständig für die Personalgewinnung, kann ein Lied vom Fachkräftemangel singen. „Aktuell haben wir am Standort Kiel 75 offene Stellen, die Hälfte davon sind extern zu besetzen.“ Doch das ist leichter gesagt als getan. Grünsch-Kaben und ihre Team-Mitglieder beim Kräftehack suchen nach Lösungen, um körperlich anstrengende Tätigkeiten so zu gestalten, dass sie an Reiz gewinnen und nicht Personal verschleißen.

Deutlich wird schnell: „Anstrengend“ ist ein weiter Begriff und bedeutet mehr als das Heben schwerer Lasten. Bei Ferring etwa läuft die Produktion von Pharmazeutika unter strengsten Reinraumbedingungen. Das bedeutet Ganzkörper-Bekleidung, die absolute Sterilität gewährleistet: „Das allein ist schon sehr anstrengend“, sagt Grünsch-Kaben. Hinzu komme die Angst, einen Fehler zu machen, der im schlimmsten Fall Leben kostet. Einig ist man sich am Tisch in diesem Punkt: Das „Mindset“ der Vorgesetzten spielt eine entscheidende Rolle. „Führungskräfte dürfen keine Kontrollfreaks sein, sie müssen ihren Leuten immer das Gefühl geben, sie zu unterstützen“, sagt Dennys Bornhöft, bis 2022 gesundheitspolitischer Sprecher der FDP im Landtag und nun Leiter des Gesundheitsamtes im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Nach drei Jahren Ausbildung blieben Beschäftigte im Gesundheitswesen durchschnittlich nur acht Jahre im Job.

Ein Format beim Kräftehack hat sich bewährt: „meet and eat“

Zwei Tage Kräftehack zaubern nicht mehr Nachwuchs her. Doch in einem mehrstufigen Verfahren aus Brainstorming, Ideenfindung, Fokussierung auf einen konkreten Vorschlag, Präsentation und Bewertung durch die Jury sollen Vorschläge destilliert werden, die sich gut in die Praxis umsetzen lassen. So wie etwa das Berufsorientierungsformat „meet and eat“, das Schülerinnen und Schüler bei einem gemeinsamen Essen zusammenführt. Noch weiß niemand am Tisch von Ferring-Personalerin Grünsch-Kaben, mit welcher Idee man am Sonnabend ins Rennen geht, geschweige denn, wie eine Idee mit Pappe, Stiften, Knete oder Lego zu visualisieren wäre. Klar ist aber: Wer einen anstrengenden Job hat, braucht ausreichende und verlässliche Erholungszeiten.

An einem Tisch im Nachbarraum sitzt eine Gruppe, die sich fragt, wie sich das Potenzial von Quereinsteigern besser ausschöpfen lässt. Peeke Schmitz (16) vom Gymnasium Elmschenhagen bastelt im Kopf an einer Idee, die Unternehmen und Studienabbrecher zusammenführt: „Es gehen so viele Chancen verloren, nur weil der Abschluss fehlt.“

