Bundesnetzagentur fordert niedrigere Stromgebühren für Windkraftregionen

Berlin/Hannover. Die Bundesnetzagentur hat sich für eine Strompreisreform mit niedrigeren Gebühren für Regionen mit viel Windkraft ausgesprochen. Im Bundestag liege ein Gesetzentwurf, der die Netzagentur autorisiere, faire Netzentgelte einzuführen, sagte Behördenpräsident Klaus Müller der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Samstag). „Sobald das Gesetz verabschiedet ist, werden wir einen Vorschlag für die Reform machen.“ Bislang würden Regionen, die besonders auf Windkraft setzten, finanziell stark belastet.

Es darf nicht länger sein, dass die Stromverbraucherinnen und -verbraucher in den Regionen, die die erneuerbaren Energien vorantreiben, finanziell schlechter gestellt werden. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil

Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil begrüßte die Pläne. „Es darf nicht länger sein, dass die Stromverbraucherinnen und -verbraucher in den Regionen, die die erneuerbaren Energien vorantreiben, finanziell schlechter gestellt werden“, sagte der SPD-Politiker der Tageszeitung „Die Welt“. De facto gebe es bereits unterschiedliche Strompreiszonen. Derzeit zahlten die Stromkunden im Süden weniger als diejenigen im Norden. „Es steht für mich außer Frage, dass dies mit Blick auf die notwendige Energiewende nicht so bleiben kann. Wir brauchen bundesweit eine faire Verteilung der Netzentgelte.“

„Erneuerbaren-Ausbau belohnen“

Müller sagte: „Ich treffe keinen Energieminister in den Bundesländern, der dieses historisch gewachsene System noch gutheißt.“ Schließlich seien auch Regionen in Süddeutschland betroffen, in denen viele Windräder aufgestellt und ans Netz angeschlossen würden. Sein Eindruck sei, dass die Energieminister aller Bundesländer hinter seinen Reformplänen stünden. „Denn es liegt auf der Hand, dass wir den Erneuerbaren-Ausbau belohnen sollten. Ich kann den Frust vieler Bürger und Regionen darüber gut verstehen.“

Eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums sagte, es müsse das Ziel sein, die ausbaubedingten Netzkosten zwischen den Regionen fair zu gestalten. Dazu seien europäische Vorgaben zu beachten. „Zugleich setzen wir auf einen engen Dialog mit und zwischen den Bundesländern.“ Nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs müsse eine unabhängige Regulierungsbehörde die Netzentgelte festlegen. Dies sei in Deutschland die Netzagentur. Das Kabinett hatte im Mai eine entsprechende Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes auf den Weg gebracht.

Debatten über Strompreisreform

Über eine Strompreisreform wird seit längerem diskutiert. Bundesländer im Norden mit einer vergleichsweise hohen Produktion erneuerbarer Energien sehen sich benachteiligt, weil sie wegen des notwendigen Netzausbaus höhere Kosten als im Süden Deutschlands zahlen. Nach Angaben der Bundesnetzagentur vom Jahresbeginn werden im Norden Netzentgelte von 8 bis 11 Cent je Kilowattstunde erhoben, im Süden dagegen 5 bis 8 Cent.

Das zeigen auch Zahlen des Vergleichsportals Check24 aus dem Juni. Demnach zahlen Kunden in Niedersachsen bei einem Verbrauch von 5000 Kilowattstunden Strom in diesem Jahr 403 Euro an Netzentgelten und in Schleswig-Holstein 587 Euro. In Bayern sind es 385 Euro.

Netzagentur fordert schnelleren Ausbau erneuerbarer Energien

Die Bundesnetzagentur dringt außerdem auf einen schnelleren Ausbau der Ökoenergie. Dies betreffe Wind-, Solar- und Biomasseanlagen sowie Netze, sagte Behördenpräsident Müller der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. „Das heißt, die Hürden für Genehmigung und Bau müssen weiter gesenkt werden. Dazu müssen auch der Denkmal- und Naturschutz beitragen.“

Wegen fehlender Stromnetze entstünden seit Jahren Milliarden Euro an unsinnigen Kosten für Bürger und Unternehmen, sagte Müller. Im Ausbau der erneuerbaren Energien und der Stromnetze liege wohl die größte Herausforderung. „Bei der Errichtung neuer, auf Wasserstoff umstellbarer Gaskraftwerke und des Wasserstoff-Kernnetzes sehe ich die entscheidenden Weichen gestellt.“

Deindustrialisierung verhindern

Zugleich zeigte sich Müller zuversichtlich, dass die Industrie in wenigen Jahren mit genügend klimaneutraler Energie zu wettbewerbsfähigen Preisen versorgt und eine Deindustrialisierung verhindert werden kann. „Mir sagen viele Unternehmen: Wir schaffen das.“

Allerdings werde der Ausbau von Netzen und erneuerbaren Energien für manche Unternehmen zu spät kommen, um die Kosten rechtzeitig zu senken. „Deswegen begrüße ich, dass die Politik verschiedene Varianten diskutiert, um bedrängten Branchen ans rettende Ufer zu helfen“, sagte Müller mit Blick auf den Vorschlag von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck für einen befristeten Industriestrompreis, der mit Steuergeld finanziert werden soll.

