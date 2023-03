﻿Reichen vier Tage Arbeit?

Es geht nicht um Faulheit

Ein Pro von Imre Grimm

Es klingt wie ein Modell aus den Blütenträumen ermatteter Lohnempfänger: vier Tage arbeiten, drei Tage Wochenende. Bei gleichem Einkommen, das ganze Jahr über - und ohne an den anderen Tagen dafür länger arbeiten zu müssen. Die Frage ist: Warum sollten Arbeitgeber an diese radikale Idee auch nur einen Gedanken verschwenden? Die Antwort: Weil sie (in vielen Branchen) funktioniert. Weil die Arbeitswelt fundamentale Veränderungen braucht. Und weil am Ende die gesamte Gesellschaft profitieren könnte.

Knapp 3000 Mitarbeiter in 61 Firmen - darunter eine Brauerei, ein Finanzdienstleister, eine IT-Firma und eine Fischbraterei - haben in Großbritannien sechs Monate lang die Vier-Tage-Woche getestet. Die Ergebnisse bestätigen frühere Feldversuche: Die Kollegen sind gesünder, zufriedener und produktiver. Das totäugige Herumgesitze in sinnlosen Besprechungen nimmt ab. Die Zahl der Krankentage fiel um 65 Prozent. Dafür stiegen die Loyalität und - Überraschung! - sogar der Umsatz. Quintessenz: Kürzere Arbeitszeiten bedeuten nicht automatisch weniger Erfolg. 92 Prozent der beteiligten Unternehmen wollen die Sache bis auf Weiteres fortsetzen. Das sind imposante Zahlen.

Nun ist es nicht die Primärpflicht von Arbeitgebern, ihre Mitarbeiter zu glücklichen Menschen zu machen. Doch sie profitieren davon. Denn Menschen, die sich wohl fühlen, arbeiten besser. Eine gesunde Work-Life-Balance ist kein Instagram-Trend. Sie ist eine Voraussetzung fürs Menschsein an sich. Aber es geht um mehr als persönliche Stabilität: Es geht auch um Zeit und Energie für Ehrenämter, für Vereinsarbeit, Sport, Pflege von Angehörigen, Kindererziehung und -betreuung. Alles Bereiche, die am Ende dem Wohl des Landes insgesamt nutzen und in denen der Staat an seine Grenzen gerät. Die Viertagewoche wäre in diesem suchenden, mit sich hadernden, erschöpften, überregulierten, an Bürokratie erstickenden Land ein großer Wurf zur Gesellschaftserneuerung.

Moderne Chefs denken in Ergebnissen

Eine sich radikal verändernde (Arbeits-)Welt verlangt nach radikalen Ideen. Ohnehin ist längst ein wirtschaftlicher, politischer, sozialer und technologischer Umbruch im Gange, der harte Brüche erfordern wird. Deutschland wird sich cleverer organisieren müssen. Firmen, die früher 500 Bewerbungen im Jahr bekamen, erhalten heute noch 30. Die neuen „New Work“-Prinzipien führen weg von der toxischen Workaholic-Kultur. Moderne Chefs zählen nicht Bürominuten, sondern denken in Ergebnissen. Produktivität bemisst sich nicht nach abgesessen Stunden.

Es geht nicht nur darum, weniger zu arbeiten - es geht darum, anders zu arbeiten. Fleiß und Flexibilität schließen sich nicht aus. Mitarbeiter, die in ihrem Tun Sinn und Selbstwirksamkeit erleben, brauchen keine Motivationscoaches. Die meisten Jobs aber, klagt der CEO eines US-E-Commerce-Konzerns, seien noch immer konzipiert wie für grasende Kühe: „Niedriges Tempo, gleiche Aktivität, tagein, tagaus.“ Viel besser wäre es, wie Löwen zu handeln - mit kurzen Energieschüben und Pausen, um Kraft für den nächsten Sprint zu sammeln. Das mit Faulheit zu verwechseln, wäre ein schwerer Fehler.

Und: Mehr Zeit heißt nicht mehr Leistung. Arbeit lässt sich auch zerdehnen. Der britische Historiker Cyril Northcote Parkinson beschrieb die Pest des Büroleerlaufs schon 1955 in seinem berühmten „Gesetz“: „Arbeit dehnt sich in genau dem Maße aus, wie Zeit für ihre Erledigung zur Verfügung steht.“ Sein Beispiel: eine ältere Dame, die ihrer Nichte eine Postkarte schreiben will und den halben Tag braucht, während vielbeschäftige Menschen die Sache in Minuten erledigen. Soll heißen: Manches Bullshit-Meeting findet überhaupt nur statt, weil genügend Menschen Zeit haben.

Ist der Gedanke an eine Viertagewoche eine Generationenfrage? Sicher auch. Die Generation Z hat erlebt, wie ihre Eltern sich in einer noch weitgehend analogen Arbeitswelt bucklig geschuftet haben. An ihr eigenes Leben hat sie andere Ansprüche. Umgekehrt muss auch den Jüngeren klar sein, dass der deutsche Wohlstand nicht vom Himmel fiel. Die Behaarungskräfte in der Arbeitswelt sind groß, das Schimpfen der Älteren auf die vermeintliche „Generation Füße hoch“ ist laut. Aber: Der bröselnde Wohlstand ist mit den Rezepten von gestern schlicht nicht mehr zu sichern. Ein Indiz: Die Zahl der Burnout-Patienten ist in den letzten zehn Jahren explodiert. Gesunde Alltagsbewältigung wird immer schwieriger.

Ein Segen für die Volkswirtschaft

Seit der Industriellen Revolution musste sich der Mensch der Arbeit anpassen. Höchste Zeit, dass sich die Arbeit dem Menschen anpasst. Im 19. Jahrhundert galt die Sechstagewoche, im 20. Jahrhundert dann die Fünftagewoche. Und nun? Im 21. Jahrhundert zwingt der Fachkräftemangel die Betriebe, sich attraktiv zu machen. Bewerber fragen heute nicht nach Dienstwagen und Sekretärinnen, sondern nach hybriden Modellen, Flexibilität und Coolnessfaktoren. Gibt es ungeeignete Branchen für die Viertagewoche? Gewiss. Birgt die Sache Risiken? Natürlich. Am Ende aber könnte sich die Viertagewoche nicht nur als Segen für jeden Einzelnen erweisen - sondern auch für eine moderne Volkswirtschaft.

Zu schön, um wahr zu sein

Ein Contra von Andreas Niesmann

Zugegeben, die Vorstellung hat etwas Reizvolles: Einen Tag weniger pro Woche arbeiten und trotzdem das Gleiche verdienen – wer würde das nicht gerne?

Ein paar Tausend Briten durften das nun sechs Monate lang ausprobieren, und glaubt man den Berichten, hat das Experiment die kühnsten Erwartungen übertroffen. Die Mitarbeiter sind motivierter, fühlen sich weniger gestresst, sind seltener krank. Sie berichteten über eine höhere Lebensqualität, mehr Zeit mit den Kindern, mehr Sport, neue Hobbys. Und auch die Chefs sind zufrieden. Die Stimmung in ihren Betrieben ist besser, die Fluktuation niedriger, die Produktivität nicht etwa gefallen, sondern gestiegen.

Derart beeindruckend ist die Bilanz der Vier-Tage-Woche, dass man sich kurz fragt, warum eigentlich nicht eher jemand auf diese bahnbrechende Idee gekommen ist, die scheinbar alle Probleme des Menschen in der modernen Arbeitsgesellschaft löst – und auch noch die Controller glücklich macht.

Doch bevor Sie nun am Montag loslaufen, und ihrem Chef verkünden, dass Sie diese Woche schon am Donnerstag Schluss machen (und er sich darüber gefälligst freuen soll), sollten Sie sich fünf kurze Fragen stellen: Kann? Das? Wirklich? Wahr? Sein?

Die Auswertung ist von Forscherinnen und Forschern namhafter Universitäten begleitet worden, weshalb man annehmen darf, dass trotz der Initiatoren des Experiments mit dem Namen „4 Day Week Global“ wissenschaftlich sauber und ergebnisoffen gearbeitet worden ist. Trotzdem hat das Experiment drei große Schwächen: Erstens betrachtet es nur die betriebliche Ebene, nicht aber die volkswirtschaftlichen Folgen. Zweitens ist die Übertragbarkeit der vor allem im Dienstleistungssektor gewonnen Ergebnisse nur eingeschränkt möglich. Und drittens handelt es sich eben um ein Experiment.

Die Grenzen der Vier-Tage-Woche

Beginnen wir mit Punkt drei: Hawthorne-Effekt nennen es Sozialforscher, wenn Studien-Teilnehmer ihr natürliches Verhalten ändern, weil sie wissen, dass sie an einer Studie teilnehmen und unter Beobachtung stehen. In dem britischen Experiment wurde dieser Effekt nicht nur in Kauf genommen, sondern sogar befördert. Von den Beschäftigten wurde erwartet, dass sie einem „100 zu 80 zu 100″-Modell folgen. Für 100 Prozent ihres Lohns bei 80 Prozent Arbeitszeit sollten sie sich bemühen, 100 Prozent Produktivität aufrechtzuerhalten.

Führungskräfte berichten, dass Teams „hart dafür gekämpft“ hätten, um dieses Ziel zu erreichen. Ein halbes Jahr lang mag sich eine solche Gruppendynamik aufrechterhalten lassen, aber irgendwann werden die neuen Freiheiten zur Selbstverständlichkeit, und der unbarmherzige Alltagstrott kehrt zurück.

Der zweite Kritikpunkt: In Banken und Marketingagenturen mögen sich die Arbeitsabläufe so umstellen lassen, dass man auch mit einer Vier-Tage-Woche zurande kommt, aber was ist mit all den Unternehmen und Institutionen, deren Leistung die Gesellschaft täglich abruft? Mit Ärzten, Polizisten, Lokführern, Müllwerkern, Lehrkräften oder Medienschaffenden – und die Liste ließe sich beliebig verlängern?

Anhänger der Vier-Tage-Woche werden entgegnen, dass die Arbeit entsprechend organisiert und zusätzliches Personal eingestellt werden muss, womit wir beim ersten und wichtigsten Kritikpunkt angelangt wären: Es gibt dieses Personal nicht.

Schon heute ist der Fachkräftemangel das größte Wachstumshemmnis, weit vor Inflation, Materialknappheit oder Energiekosten. Diese Entwicklung wird sich in den kommenden Jahren verschärfen. Wir werden einen massiven Personalmangel in allen Bereichen der Arbeitswelt erleben, egal ob Handwerker, Lehrer, Ingenieure oder Tellerwäscher. Angesichts dieser Herausforderung über eine allgemeine Reduzierung von Arbeitszeit zu diskutieren ist ähnlich zielführend, wie das Aufsetzen einer Diätkampagne in Subsahara-Afrika.

Und nun?

So weiterzumachen wie bisher kann nicht die Lösungen sein, denn es hat ja einen Grund, dass die Vier-Tage-Woche so viele Menschen fasziniert. Arbeitstage sind derart vollgestopft mit Calls, Terminen und Besprechungen, dass sich viele Beschäftigte überlastet fühlen und die Qualität ihrer Arbeit sinkt. Verantwortliche müssen sich fragen, welchen Mehrwert das sechste oder siebte Meeting am Tag bringt. Ein gehöriger Teil des Produktivitätsgewinns in dem Experiment dürfte sich dadurch erklären lassen, dass Überflüssiges weggefallen ist.

Bleibt die Sehnsucht vieler Beschäftigten nach einer Arbeitswoche, die zu ihrer Lebenssituation passt. Wer kleine Kinder oder pflegebedürftige Angehörige hat, kommt mit einer Fünf-Tage-Woche schnell ans Limit, wer älter oder gesundheitlich eingeschränkt ist, für den können auch vier Tage zu viel sein. Wer jung und ehrgeizig ist, arbeitet hingegen bei entsprechender Bezahlung womöglich auch gerne sechs Tage am Stück. Auf dieses wachsenden Flexibilitätsbedürfnis müssen Arbeit- und Gesetzgeber kluge Antworten finden. Eine Vier-Tage-Woche für alle ist das Gegenteil von klug.