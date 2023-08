Von Flugscham keine Spur

Mit der Flugscham scheint es nicht so weit her zu sein. Vor wenigen Jahren noch zum angeblichen Megatrend erklärt, ist sie im Alltag nicht zu finden. Vielleicht verstecken die Fliegenden ihre Scham ja tapfer und nehmen die gestiegenen Ticketpreise demütig als gerechte Strafe.

Den Airlines kann es egal sein: Eben noch in existenzieller Not, geht es ihnen jetzt so gut wie lange nicht. Die Pandemie war offenbar der externe Schock, den die Branche für ein paar überfällige Bereinigungen brauchte.

Die Pandemie hat manches korrigiert

Es gab ein paar Pleiten, Flugzeuge wurden aus dem Verkehr gezogen oder bleiben noch ein bisschen länger am Boden, Verbindungen wurden gestrichen. Bei der Lufthansa scheinen sogar Vorstand und Piloten angesichts des Abgrunds so etwas wie Frieden geschlossen zu haben.

Für die Airlines passen das Angebot an Flügen, die Zahlungsbereitschaft der Kunden und – ganz langsam, man spürt es leider nicht überall – auch die Kapazität der Infrastruktur besser zusammen als vor der Pandemie. Das erinnert an die Autohersteller, die ebenfalls mit knappem Angebot und hohen Preisen finanziell sehr gut leben.

Hat die Branche ein neues Gleichgewicht gefunden?

In beiden Fällen ist zu bezweifeln, dass es so bleibt. In der Autoindustrie sicher nicht, wenn man die herumstehenden Fabriken nicht schließen will. Und in der Fliegerei gibt sich Lufthansa-Chef Carsten Spohr zwar überzeugt, dass die Branche jetzt erst einmal ihr neues Gleichgewicht gefunden habe. Aber das klingt ein bisschen nach Zweckoptimismus.

Bisher hat ein so auskömmlicher Zustand in der Branche noch jedes Mal zu neuem (Über-)Angebot geführt. Vor Flugscham muss sie sich jedenfalls nicht fürchten.