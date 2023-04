C&A, Galeria, Primark – diese Filialen schließen 2023

Onlineshopping, Pandemie, Krieg. In den letzten Jahren musste der stationäre Handel so manche Krise überstehen. Insbesondere die großen Kaufhausketten haben Konsequenzen gezogen, viele Filialen schließen. 2023 setzt sich der Trend fort – diese Mode- und Warenhäuser sind betroffen.

In den letzten Jahren hatte der Einzelhandel zu kämpfen – nicht nur der Onlinehandel macht dem Geschäft mittlerweile kräftig Konkurrenz, auch die Corona-Pandemie und nicht zuletzt die Energiekrise haben dem Absatz geschadet. Große Kaufhausketten wie C&A oder Galeria Karstadt Kaufhof ziehen bereits erste Konsequenzen, weitere Modehäuser wie Primark und H&M wollen sich ebenfalls verkleinern. Welche Filialen 2023 dauerhaft ihre Türen schließen.

Schuhhändler Reno ist insolvent - 1100 Mitarbeiter betroffen

Mit rund 300 Filialen in Europa ist Reno ein etablierter Schuhhändler, die Branche befindet sich in Deutschland allerdings in einer schweren Krise. Laut des Handelsverbandes Textil Schuhe Lederwaren (BTW) musste im vergangenen Jahr mehr als jedes zehnte Schuhgeschäft seine Türen für immer schließen. Nachdem erst im vergangenen September der Schuhhändler Goertz zum Sanierungsfall wurde, stellt Reno einen weiteren Rückschlag für die Branche dar. Von der Insolvenz betroffen sind rund 1100 Mitarbeiter.

Peek & Cloppenburg ist insolvent: Modehändler beantragt Schutzschirmverfahren

Im März 2023 verkündete Peek & Cloppenburg die Insolvenz. 67 Filialen sind betroffen, bleiben im Rahmen eines Schutzschirmverfahrens aber weiterhin geöffnet. Rund 7000 Beschäftigte gehören zur Belegschaft.

„C und A“-Schließungen 2023: Diese Standorte sind betroffen

Schon 2022 fanden bei C&A große Umstrukturierungen statt, darunter Modernisierungen und einige Schließungen. Insgesamt 13 von 427 Filialen in ganz Deutschland fielen der Schließungswelle zum Opfer. 2023 sollen folgende drei Standorte zusätzlich geschlossen werden, wie das Unternehmen auf Anfrage von 24Rhein bestätigte:

C&A Kiel: Holstenstrasse 1–11, 24103 Kiel

C&A Rendsburg: Schiffbrückenpl. 1, 24768 Rendsburg

C&A Elmshorn: Alter Markt 6, 25335 Elmshorn

Galeria Kaufhof Karstadt schließt Filialen: Diese Läden schließen 2023

Deutschlands letzter großer Warenhauskonzern kämpft abermals ums Überleben. Im Rahmen der Rettung in einem erneuten Schutzschirmverfahren sind weitere Filialschließungen geplant. Derzeit betreibt Galeria Kaufhof Karstadt 129 Filialen in Deutschland, nach Angaben des Gesamtbetriebsrats vom 13. März 2023 sollten 52 Warenhäuser schließen.

Wenige Tage später wurde bekannt, dass dank weiterer Zugeständnisse der Vermieter fünf Warenhäuser (Bayreuth, Erlangen, Oldenburg, Rostock, Leipzig) weniger schließen müssen, damit verringert sich die Zahl auf derzeit 47 Schließungen.

Diese Galeria-Filialen schließen Ende Juni 2023

Celle

Coburg

Cottbus

Duisburg Düsseldorfer Straße

Gelsenkirchen

Hagen

Hamburg-Harburg

Hamburg-Wandsbek

Leverkusen

München Bahnhof

Neuss

Nürnberg Königstraße

Nürnberg-Langwasser

Offenbach

Paderborn

Regensburg Neupfarrplatz

Saarbrücken am Bahnhof

Siegen

Wiesbaden Kirchgasse

Diese Galeria-Filialen schließen Ende Januar 2024

Berlin-Charlottenburg

Berlin-Müllerstraße

Bielefeld

Braunschweig

Bremen

Darmstadt am weißen Turm

Dortmund

Düsseldorf Schadowstraße

Essen

Esslingen

Frankfurt Zeil

Hanau

Heidelberg Bismarckplatz

Hildesheim

Kempten

Krefeld

Leonberg

Limburg

Lübeck

Mönchengladbach

Pforzheim

Reutlingen

Rosenheim

Schweinfurt

Siegburg

Stuttgart Eberhardt-Straße

Viernheim-RNZ

Wuppertal

Primark in Deutschland: Diese Filialen schließen 2023

Primark hat für 2023 aufgrund rückläufiger Umsätze einige Schließungen angekündigt. Derzeit betreibt Primark insgesamt 32 Filialen in Deutschland, Schließungen sind für diese Geschäfte geplant:

Primark in Weiterstadt (Gutenbergstraße im Loop5) – Schließung zum 31. Januar 2023

Primark in Berlin (Walther-Schreiber-Platz 1 im Schloss-Straßen-Center – Schließung zum 30. April 2023

Orsay in Deutschland insolvent: Alle Filialen der Modekette schließen

Das insolvente Modeunternehmen Orsay hat in Deutschland sämtliche Filialen geschlossen. Bereits im Juni 2022 waren 197 Geschäfte betroffen, über 1200 Mitarbeiter haben im Zuge der Schließungen ihre Arbeit verloren.

Douglas in Deutschland: vom stationären Handel ins Internet

Schon 2021 gab die Parfümeriekette Douglas bekannt, sich stärker auf das Onlinegeschäft zu fokussieren. 500 Filialen sollen dafür europaweit geschlossen werden, in Deutschland sind etwa 60 Filialen und damit rund 600 Mitarbeiter betroffen.