Hermes-Retouren: So klappt die Rücksendung der Pakete

Wenn der im Onlineshop bestellte Pullover doch nicht passt, muss er wieder zurück zum Versandhändler, um Geld zurückzuerhalten. Für den Retourenversand gibt es zahlreiche Möglichkeiten. Neben dem Rückversand mit DHL gehört der Paketdienstleister Hermes zu den beliebtesten Anbietern, um Sendungen zurückzuschicken.

Das geht immer dann kostenlos, wenn auf dem Rücksendeetikett das Hermes-Logo zu sehen ist – egal, ob das Paket von einem anderen Paketdienst gebracht wurde. Mit Hermes ist auch eine Sendungsverfolgung der Retoure möglich. Mit der Sendungsnummer ist sie spätestens drei Werktage nach Abgabe abrufbar.

Hermes-Retoure mit beigelegtem Retourenschein zurückschicken

Meistens legt der Versandhändler, von dem die bestellte Ware kommt, einen Retourenschein ins Paket. Dann ist kein Drucker oder Zusatzaufwand nötig.

Im ersten Schritt muss die Retoure verpackt werden. Dafür kann man die Originalverpackung verwenden, mit der die Ware geliefert wurde. Alternativ kann auch ein stabiler Karton verwendet werden, wenn die Ware dadurch nicht beschädigt wird. Wenn vorhanden, gehört das Rück­sende­formular mit in das Paket. Auf dem Formular muss beispiels­weise der Grund für die Rücksendung angegeben werden. Dann kann das Paket zugeklebt werden. Bevor man den Retourenaufkleber anbringt, sollten alte Versandetiketten entfernt oder unkenntlich gemacht werden. Das geht zum Beispiel mit einem schwarzen Filzstift. Alte Labels auf dem Karton, können im Zweifel dazu führen, dass Hermes die Sendung nicht richtig zuordnen kann. Sind alte Label entfernt, kann der Retourenschein aufgeklebt werden. Hermes-Paketshop. Davon gibt es über 16.000 in Deutschland. zu Hause von einem Hermes-Boten abholen. Das geht aber nur dann kostenlos, wenn der Händler diese Möglichkeit anbietet, andernfalls richten sich die Kosten für die Abholung nach Größe und Gewicht des Pakets. In der niedrigsten Paketklasse (längste und kürzeste Seite zusammen maximal 50 Zentimeter, Gewicht bis 31,5 Kilo) liegen die Kosten pro Paket bei 9,95 Euro. Die Abholung ist von Montag bis Samstag, jeweils von 8 bis 20 Uhr, möglich. Aber aufgepasst: Der Auftrag für einen Termin dazu muss am Vortag bis 20 Uhr erteilt werden. Dann muss das Paket zu Hermes. Dafür gibt es zwei Optionen: Entweder man bringt das Päckchen in einenDavon gibt es über 16.000 in Deutschland. Wo der nächste Shop liegt, zeigt ein Überblick auf der Webseite von Hermes. Oder man lässt die Retoure bequemDas geht aber nur dann kostenlos, wenn der Händler diese Möglichkeit anbietet, andernfalls richten sich die Kosten für die Abholung nach Größe und Gewicht des Pakets. In der niedrigsten Paketklasse (längste und kürzeste Seite zusammen maximal 50 Zentimeter, Gewicht bis 31,5 Kilo) liegen die Kosten pro Paket bei 9,95 Euro. Die Abholung ist von Montag bis Samstag, jeweils von 8 bis 20 Uhr, möglich. Aber aufgepasst: Der Auftrag für einen Termin dazu muss am Vortag bis 20 Uhr erteilt werden. Egal, ob das Paket im Shop abgegeben oder zu Hause abgeholt wurde: Es wird immer eine Quittung übergeben. Diese sollte man gut aufbewahren für den Fall, dass es Probleme bei der Sendung gibt oder der Versandhändler zum Beispiel keine Gutschrift für die Ware zahlt.

Hermes-Retoure mit Onlineretourenformular zurückschicken

Nicht immer legt der Onlineshop der Bestellung einen Retourenschein in Papierform bei. Stattdessen verschicken manche Versandhändler einen Link, zum Beispiel per Mail. Der Nachteil: In diesem Fall benötigt man einen Drucker. Zusätzlicher Aufwand beim Zurückschicken entsteht aber nicht.

Der vom Onlineshop versendete Retourenlink muss geöffnet und das Formular ausgefüllt werden. Anschließend kann man selbst einen Retourenschein ausdrucken. Dann wie gewohnt den ungewünschten Artikel in die Original­verpackung (oder stabile Alternative) zurücklegen und das Paket zukleben. Der selbst gedruckte Schein kann dann aufgeklebt werden. Das Paket kann in einem Hermes-Paketshop abgegeben werden. Mit erhaltener Quittung und Sendungsnummer lässt sich das Paket beim Rückversand tracken.

Hermes-Retoure mit QR-Code auf dem Smartphone zurückschicken

Die Rücksendung von Paketen mit Hermes funktioniert auch ohne dass man selbst einen Retourenschein aufkleben muss. Manche Onlineshops bieten als Alternative einen mobilen Schein per QR-Code an. Wer in diesem Fall die Rück­versand­kosten übernehmen muss – der Versandhändler oder man selbst –, steht in der jeweiligen Bestellinformation.

Die Ware muss in das Originalpaket oder einen eigenen stabilen Karton gelegt werden. Wenn vorhanden, sollte der Retourenschein des Onlineshops beigelegt werden. Dann kann das Paket geschlossen werden. Mit dem Smartphone kann man dann über den Versandhändler einen QR-Code anfordern. Dazu muss in der jeweiligen App oder auf der Webseite der Rückgabeprozess gestartet werden, der sich von Shop zu Shop unterscheiden kann. Am Ende des Prozesses erhält man den QR-Code. Abschließend bring man das Paket in einen Hermes-Paketshop und zeigt dort den QR-Code vor. Um einen ausgedruckten Schein kümmert sich dann der Mitarbeiter.

Hermes-Retouren als Privatpaket

Was tun, wenn der Händler keinen Rücksendeschein, Link oder Code bereitstellt? In diesem Fall ist wichtig, mit dem Shop abzuklären, wer die Kosten für den Rücksendevorgang übernimmt und an welche Adresse sie geschickt werden soll. Statt mit einem Retourenschein kann man das Päckchen dann einfach als Hermes-Privatpaket verschicken. Das geht über einen Hermes-Shop oder per Paketabholung an der eigenen Tür.

RND/sebs