Der Rüstungskonzern Rheinmetall hat in Sachsen angefragt, ob es Flächen für eine Fertigungsanlage gibt. Der Kampfjet F-35 soll ab 2026 an die Bundeswehr ausgeliefert werden. Rumpfteile dafür sollen in Deutschland gefertigt werden.

Der Waffenhersteller Rheinmetall will Teile für den US-Kampfjet F-35 in Deutschland fertigen – und dafür ist jetzt ein Standort in Sachsen im Gespräch. Die Entscheidung soll bis Mai fallen. Wie ernsthaft ist das Interesse?

