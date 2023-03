﻿Rüstungskonzern Rheinmetall plant neue Pulverfabrik in Sachsen

Dresden. Der Bau einer Pulverfabrik des Rüstungskonzerns Rheinmetall in Sachsen wird konkreter: Nach Informationen der „Leipziger Volkszeitung“ führen das Unternehmen, die Stadt Großenhain (Landkreis Meißen) und der Freistaat Sachsen weiterführende Gespräche. Es geht um die Ansiedlung auf der Fläche des ehemaligen Militärflughafens in der Kommune. Das Gewerbegebiet wird unter Beteiligung der Landesregierung zu einer 145 Hektar großen Industriefläche entwickelt.

Dass Rheinmetall, die Stadt und Sachsen die Ansiedlung des Rüstungskonzerns vorantreiben, hänge mit positiven Signalen aus Berlin zusammen, heißt es. Die Bundesregierung habe Rheinmetall versichert, dass sie den Fabrikbau unterstützen werde. Genaue Details sind nicht bekannt. Von einer direkten finanziellen Förderung, die im Gespräch war, soll der Bund Abstand genommen haben. Die Zusagen seien dennoch vielversprechend, wird versichert.

Baukosten für die Pulverfabrik: 700 bis 800 Millionen Euro

Die Kosten für den Bau des Chemiewerks wird nach Unternehmensangaben auf 700 bis 800 Millionen Euro taxiert. 500 bis 600 Arbeitsplätze werden dort entstehen. Bereits 2025 soll die Pulverproduktion starten können – auch weil die Entwicklung der Großenhainer Fläche weit vorangeschritten, fast baureif ist. Mit Rheinmetall musste trotzdem in den vergangenen Wochen geklärt werden, welche Anforderungen der Konzern beispielsweise bei der Wasser- und Energieversorgung stellt.

Die neue Pulverfabrik soll helfen, den durch den Krieg in der Ukraine gestiegenen Bedarf an Munition zu decken. Bereits im Dezember hatte Rheinmetall den Aufbau einer neuen Produktionsanlage an seinem Standort im niedersächsischen Unterlüß angekündigt. Die Munitionsfertigung in Deutschland soll wieder unabhängig von ausländischen Standorten werden.

Rheinmetall spricht früh von Sachsen

Der Vorstandsvorsitzende von Rheinmetall, Armin Papperger, hat sich in den vergangenen Wochen sehr konkret für Sachsen positioniert. Andere Standorte wurden öffentlich nicht diskutiert, auch wenn andere Bundesländer im Rennen gewesen sein sollen. Das gesteigerte Interesse am Freistaat zeigt sich daran, dass die Pulverfabrik nicht das einzige Rheinmetall-Projekt ist, das mit Sachsen in Verbindung gebracht wird. Auch für die Fertigung von Teilen des US-Kampfjets F-35 hat die Landesregierung eine Anfrage vorliegen. Die Entscheidung soll bis spätestens Mai fallen.

Rheinmetall kommentiert auf Anfrage den möglichen Standort Großenhain nicht. Gespräche zur Pulverfabrik liefen, sagt ein Sprecher: „Derzeit gibt es noch keine Entscheidung über Standorte.“

Sachsen bemüht sich um Großinvestitionen

Die Landesregierung äußert sich ebenso zurückhaltend: Die Regierung stehe „in Bezug auf Investitionen im Freistaat Sachsen fortwährend im Kontakt mit verschiedensten Unternehmen aus dem In- und Ausland“, sagte Regierungssprecher Ralph Schreiber. Grundsätzlich gebe man „aus Gründen des Vertraulichkeitsschutzes zu eventuellen oder laufenden Vorhaben keine Auskunft“. Auch in Bezug auf eine mögliche Errichtung einer Pulvermittelfabrik sei eine Entscheidung durch das Unternehmen zu treffen.

Sachsen bemüht sich derzeit um verschiedene Großinvestitionen. Neben Rheinmetall verhandelt die Landesregierung unter anderem mit dem taiwanesischen Chiphersteller TSMC, der in Dresden eine Produktionsstätte bauen könnte. Zudem möchte der Freistaat ein großes Industriegebiet bei Leipzig entwickeln: Rund 400 Hektar umfasst die Fläche, die für Großansiedlungen vorgesehen ist.

