Erneute Cyberattacke auf Rüstungskonzern Rheinmetall

Duell am Sonnabend

Holstein Kiel will am Sonnabend den Klassenerhalt in der aktuellen Saison so gut wie perfekt machen. Dafür brauchen die Störche aber einen Heimsieg gegen den 1. FC Nürnberg. Für Patrick Erras das Duell mit der alten Liebe. FCN-Trainer Dieter Hecking hingegen hofft auf eine „wankelmütige“ KSV.