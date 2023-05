Da hilft nur Regulierung: Künstliche Intelligenz ist viel zu riskant

Kaum hat die IT‑Branche ein neues Zugpferd, will es die Politik schon wieder an die Kandare nehmen: So wirkt es dieser Tage, wenn über den Einsatz künstlicher Intelligenz diskutiert wird. Dabei ist zweifelsohne spektakulär, was ChatGPT und Co. können: Einen gut lesbaren Fließtext spucken die KIs ebenso aus wie schicke computergenerierte Bilder, auch per KI erzeugte Videos sind längst absehbar. Unternehmen könnte das allerlei aufwändige Arbeitsschritte – und somit Kosten – ersparen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doch ChatGPT neigt auch dazu, manchmal ausgedachte Fakten in Texten unterzubringen. Das ist kein Zufall, sondern dem Stand der Technik geschuldet: Fehlerfrei funktionieren weder die Chatroboter noch andere KIs. Bei Texten und Bildern mag das für Lacher sorgen, im Personalmanagement oder bei der Maschinensteuerung sind Fehler unverzeihlich.

Das Silicon Valley hat es schon einmal verbockt

Und die Liste weiterer Risiken ist lang: Warum sich KIs wie verhalten, ist kaum nachvollziehbar und deshalb schwer zu überwachen. Währenddessen ist unklar, wie Urheberinnen und Urheber im Internet, von denen KIs stets lernen, überhaupt vergütet werden sollen. Von der Angst vor massenweise per KI gefälschten Nachrichten, Bildern und Tonspuren ganz zu schweigen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Spätestens das weckt denn auch Erinnerungen an einen früheren Hype aus aus dem Silicon Valley: Marc Zuckerberg wollte mit Facebook die ganze Welt miteinander verbinden, am Ende wurde sein soziales Netzwerk auch zur Manipulation von Wahlen genutzt. Derart große Probleme dürfen sich bei der weitaus potenteren KI‑Technologie nicht wiederholen. Und angesichts der zahlreichen offenen Fragen hilft da nur frühzeitige Regulierung.