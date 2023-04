„Minister im Feuer“: So lief der RND-Talk mit Robert Habeck

Kiel. Der Mann, auf den derzeit so vieles einprasselt, gibt sich entspannt und selbstbewusst. Er habe keine Angst, sagt Robert Habeck. Vor keiner einzigen Frage. Es ist Freitagabend, und der Bundeswirtschaftsminister ist zu Gast in Kiel, wo das RedaktionsNetzwerk Deutschland und die „Kieler Nachrichten“ ihn sowie 150 Leserinnen und Leser zu der Talkreihe „RND vor Ort“ eingeladen haben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Abend in der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt ist fast so etwas wie ein Heimspiel für den Grünen-Politiker, der hier viele Jahre Landwirtschaftsminister war und in Flensburg lebt. Immer wieder spielt auf seine Kieler Jahre an - auch wenn er heute auf weitaus größeren Bühnen zuhause ist.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

RND-Chefredakteurin Eva Quadbeck begrüßt Habeck als den Minister, „der wie kein anderer im Kabinett Scholz im Feuer steht“. Und natürlich geht es auch gleich zu Beginn um das brennendste politische Thema der vergangenen Tage und Wochen: Das von Habeck geplante Heizungsgesetz, das für so viel Ärger innerhalb wie außerhalb der Koalition gesorgt hat.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Habeck gibt sich bei dem Thema kompromissbereit. „Übergangsfristen kann man verhandeln, soziale Abfederungen erhöhen“, sagte er. „Da wird sicherlich der Bundestag in seiner Weisheit noch etwas tun.“ Der Kern des Gebäudeenergiegesetzes, das weitgehende Einbauverbot neuer Öl- und Gasheizungen, sei allerdings nicht verhandelbar. „Das ist der Kern des Gesetzes, der kann nicht zerstört werden“, sagt Habeck. „Ohne brauchen wir es nicht.“

Ausnahmen beim Heizungsgesetz für Rentner? Will er nicht

Die Chefredakteurin der „Kieler Nachrichten“, Stefanie Gollasch, will wissen, ob er sich zusätzliche Ausnahmen vom Einbauverbot fossiler Heizungen vorstellen kann. Bislang bleiben Empfänger von Sozialtransfers und Senioren über 80 verschont, die SPD fordert, diese Ausnahme auf allen Rentnerinnen und Rentner auszudehnen. „Das finde ich nicht richtig“, sagte Habeck. „Eine zu große zeitliche Ausnahme sollten wir nicht machen.“

Er sei zuversichtlich, das gesamte in der Koalition beschlossene Gesetzespaket noch vor der Sommerpause durch das Parlament bringen zu können, betont Habeck. „Ich gehe fest davon aus, dass die Einigung steht.“

Hauptstadt-Radar Persönliche Eindrücke und Hintergründe aus dem Berliner Regierungsviertel. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Bei einem weiteren Streitthema der Ampel, der Debatte über die Einführung eines gedeckelten Strompreises für die Industrie, formuliert er vorsichtiger. „Die ganze Wirtschaft redet derzeit intensiv über einen Industriestrompreis, und ich denke, dass wir das machen müssen“, sagt er zwar. Den Streit mit Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) über die Finanzierung deutet er aber nur an. Es brauche „Einvernehmen in der Bundesregierung“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dass seine Klimapolitik bei vielen Menschen im Land zu Unsicherheit und auch Wut führt, hat Habeck durchaus mitbekommen. Auch vor dem Veranstaltungsort, der Kieler Schwedenkai, hat sich eine kleine Protestgruppe versammelt. Das begleite ihn seit Jahren, sagt Habeck. „So etwas gehört dazu.“

Lieber Klimakleber als Autobahnraser

Zumal es ja auch die Protestierer von der anderen Seite gibt - die Habeck ein ganzes Stück näher stehen. „Im Grunde bewundere ich die jungen Leute für ihre Courage – alle“, sagt er mit Blick auf Fridays for Future und Letzte Generation. Die Ernsthaftigkeit der radikalen Klima-Aktivisten beeindrucke ihn mehr als eine große Gleichgültigkeit. Nach dem Motto: „Ist mir doch egal, ich baller über die Autobahn und wenn das Auto 20 Liter macht, ist ja wurscht, Hauptsache ich bin schnell da oder ich habe das dickste Auto“, so Habeck. „Dann würde ich mich lieber für die anderen entscheiden.“

Trotzdem schaue er mit Sorge auf radikale Klimaproteste. Es sei eine historisch große Leistung von Fridays for Future gewesen, „eine gesellschaftliche Mehrheit für Klimaschutz hinzubekommen“, findet er. Die jetzige Radikalisierung schaffe nicht die Mehrheit. Habeck appellierte: „Findet Protestformen, die Mehrheiten schaffen für euer Anliegen und zieht euch nicht in eine Nische zurück, wo ihr nur unter euresgleichen mehrheitsfähig seid.“

Mit der zum Teil kampagnenartigen Kritik aus Teilen der Medienbranche könne er leben, sagt Habeck. Scharfe Kritik übt er allerdings an den jüngst bekannt gewordenen SMS-Äußerungen von Springer-Chef Mathias Döpfner. Döpfner habe „sehr Hässliches“ über Muslime und Ostdeutsche gesagt, so Habeck. „Ich finde, das gehört sich nicht.“ Es problematisch, bestimmten Bevölkerungsgruppen politische Einstellungen zuzuschreiben, weil man glaube, dass Ethnien, religiöse Zugehörigkeiten oder ländliche Struktur Menschen prägten, so Habeck. „Dann zerfällt uns das Land in lauter Einzelbestandteile.“

„Family Affairs“ im Wirtschaftsministerium

Dass auch im Wirtschaftsministerium nicht immer alles rund läuft, räumt Habeck an diesem Abend ungewöhnlich offen ein. „Da ist ein Fehler passiert. Da beißt die Maus keinen Faden ab“, sagt er mit Blick auf den wegen seiner persönlicher Verflechtungen bei der Besetzung eines Spitzenpostens unter Druck geratenen Staatssekretär Patrick Graichen. Das sei keine schöne Situation. Aber: „Patrick Graichen ist meiner Ansicht nach der Mann, der Deutschland vor einer schweren Energiekrise bewahrt hat.“ Er habe die Kohlekraftwerke ans Netz gebracht, die Atomkraftwerke länger laufen lassen und die LNG-Speicher wieder in eine gesetzliche Norm gebracht. Jetzt zahle Graichen für seinen Fehler einen „hohen öffentlichen Preis“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die aktuell schlechten Umfragewerte der Grünen bereiten Habeck hingegen keine schlaflosen Nächte. „Wir haben eine große Chance, uns in der Krise zu beweisen.“ Bis zur Bundestagswahl in zweieinhalb Jahren könne noch viel passieren. Aber: „Wenn auf alle Fragen eine Antwort gegeben wurde, dann kämpfen wir vielleicht wieder um die Eins.“

Auf die Frage, ob dann er oder Außenministerin Annalena Baerbock die Kanzlerkandidatur übernähme, sagt er: „Es kann ja alles passieren. Das Letzte, was passiert, ist, dass wir diese Frage entscheiden.“

Da lacht das Kieler Publikum, genauso wie bei der Frage, wer ihm eigentlich in den ersten Ampel-Jahren die meisten grauen Haare verschafft habe, Christian Lindner, Volker Wissing oder Annalena Baerbock? Habeck hält kurz inne, dann grinst er - und gibt die Antwort denkbar knapp: „Annalena nicht.“