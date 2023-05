Trauzeugenaffäre: War es das jetzt?

Berlin. Man kann verstehen, dass Robert Habeck inzwischen nur noch genervt ist von der Debatte um seinen Staatssekretär Patrick Graichen und um den vermeintlichen „Filz“ im Wirtschaftsministerium. Eigentlich müssen Habeck und seine Mannschaft in diesen Tagen Antworten auf große, in vielen Fällen sogar existenzielle Fragen für die Bürgerinnen und Bürger sowie die Unternehmen im Land suchen, stattdessen befindet sich sein Haus im permanenten Selbstverteidigungsmodus.

Dass vieles, was derzeit zum Skandal hochgeschrieben wird, bei Lichte betrachtet an den Haaren herbeigezogener Unsinn ist, macht die Sache aus Sicht des Grünen nicht besser.

Habeck trägt auch selbst einen Teil der Verantwortung

Und trotzdem trägt auch Habeck selbst einen Teil der Verantwortung für die schwierige Lage, in der er nun steckt. Denn der Kern des Skandals, die Beteiligung Graichens an der Vergabe eines Spitzenpostens an einen engen Freund, wird ja nicht einmal von den Beteiligten selbst bestritten. Habeck hätte Graichen wegen dieser Verfehlung entlassen können, womöglich sogar müssen. Er hat es nicht getan und das nicht zuletzt mit den Verdiensten Graichens in der Energiekrise des vergangenen Jahres begründet. Die Entscheidung kann man so treffen, aber dann muss man auch damit leben, wenn Menschen sie falsch finden und daran Kritik üben.

Habeck hält an umstrittenem Staatssekretär Graichen fest „Ich habe entschieden, dass Patrick Graichen nicht gehen muss“, sagte Habeck. © Quelle: Reuters

Habeck setzt darauf, dass die Debatte sich jetzt beruhigt. Die Hoffnung ist nicht unbegründet, denn trotz des medialen und politischen Dauerfeuers der vergangenen anderthalb Wochen ist bislang kein einziger neuer Vorwurf gegen Graichen aufgetaucht. Den bräuchte die Opposition aber, wenn sie die Debatte weiter am Köcheln halten will. Was bislang an Vorwürfen bekannt ist, reicht für einen Untersuchungs­ausschuss nicht aus. Früher oder später wird die Union das eingestehen müssen, wenn sie sich nicht lächerlich machen will.