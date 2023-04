Nächstes Kapitel im Heizungsstreit: Was FDP und SPD an Habecks Plänen ändern wollen

Berlin. In der FDP berufen sie sich in diesen Tagen ungewöhnlich häufig auf einen prominenten Sozialdemokraten. „Kein Gesetz verlässt den Bundestag so, wie es hineingekommen ist“, lautet eine Regel, die dem 2012 verstorbenen früheren SPD-Fraktionschef Peter Struck zugeschrieben wird, und die Freien Demokraten lassen keinen Zweifel daran, dass sie dieses „strucksche Gesetz“ auch bei den Regierungsplänen zum Heizungstausch anwenden wollen.

Zwar hat die FDP dem weitgehenden Einbauverbot neuer Öl- und Gasheizungen ab 2024 grundsätzlich zugestimmt, und das bereits mehrfach. Großen Streit gibt es aber nach wie vor über die Details. Die Differenzen zwischen Liberalen und Grünen sind bei dem Thema derart groß, dass Finanzminister Christian Lindner (FDP) eine Protokollerklärung verfasste, als das Gebäudeenergiegesetz vergangenen Mittwoch das Kabinett passierte. Er stimme dem Gesetzentwurf nur in dem Bewusstsein zu, dass die Fraktionen des Bundestages diesen im parlamentarischen Verfahren „intensiv beraten und notwendige Änderungen vornehmen werden“, ließ Lindner wissen. Am Wochenende legten die Liberalen mit einem Parteitagsbeschluss noch einmal nach.

FDP befürchtet „Nebenwirkungen“ von Habecks Gesetz

Nun also sind die Energie- und Wohnungspolitiker der Fraktionen am Zug. „Wie viel Zeit haben Sie?“, antwortet der energiepolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Michael Kruse, wenn man ihn fragt, was alles geändert werden soll. Dann zählt er auf: Die Zahlen zur Finanzierung in Habecks Gesetzentwurf seien „nicht ansatzweise plausibel“. „Die Kosten sind kleingerechnet worden.“ Auch die Detailtiefe der Regelung stört den Liberalen. „Vereinbart war Technologieoffenheit, bekommen haben wir einen Wust an Vorschriften“, klagt Kruse. „Damit wird technischer Fortschritt praktisch unmöglich gemacht.“

Der FDP-Politiker fürchtet außerdem, dass das Gesetz „Nebenwirkungen“ habe, über die bislang zu wenig gesprochen werde. So müssten Betreiber von Gasnetzen entweder bis 2035 eine Beimischung von 65 Prozent grünen Gasen vornehmen, was den Austausch sämtlicher Heizungen im jeweiligen Netzgebiet erfordern würde. Oder aber sie verzichteten darauf, müssten dann aber ab 2045 ihr Netz zurückbauen. „In seiner jetzigen Fassung führt das Gesetz entweder zu einem Heizungstausch bis 2035 oder einer Netzabwicklung ab 2045″, sagt Kruse. „Beides haben wir nicht vereinbart.“

Die Debatte der letzten Wochen habe zu einer derart großen Verunsicherung in der Bevölkerung geführt, dass Politik nun reagieren müsse, findet Kruse. „90 Prozent der Menschen im Osten sind gegen die Pläne – das können wir doch nicht ignorieren.“

SPD-Politiker Miersch: Umstellung müsse „für alle leistbar“ sein

Auch die SPD hat bereits Änderungsbedarf angemeldet. So äußerte sich Fraktionsvize Matthias Miersch skeptisch im Hinblick auf die geplanten Einschränkungen für die Nutzung von Holz- und Pelletheizungen. Hauseigentümern müssten auch in Zukunft unterschiedliche Möglichkeiten des Heizens zur Verfügung stehen, „auch Biomasse“, sagte Miersch der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Es müsse der Grundsatz gelten: „Hauptsache, mindestens 65 Prozent erneuerbar.“ Miersch betonte: Die Umstellung auf klimafreundliche Heizungstechnologien müsse „für alle leistbar“ sein. Laut Kabinettsbeschluss soll das Heizen mit Biomasse wie etwa Holz nur in Bestandsgebäuden eine Option bleiben, in denen andere Lösungen nicht machbar oder sinnvoll sind, etwa wegen des Denkmalschutzes.

Habeck will praktikablen Übergang nach Verbot von Gasheizungen Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will bei der Umstellung von Öl- und Gasheizungen besondere Härten für die Betroffenen vermeiden. © Quelle: dpa

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) warnte am Dienstag davor, Klimaschutz „gegen die Menschen durchzusetzen“. Wenn man wolle, dass sich alle auf den Weg machten, um die Wärmeversorgung klimafreundlich umzustellen, dann müsse man den Menschen vor allem Angebote machen und nicht mit Zwangsmaßnahmen drohen, so Schwesig. Sie forderte, die von der Bundesregierung in Aussicht gestellten Förderprogramme für den Heizungstausch parallel zum Gesetz vorzulegen.

Kritik äußerte Schwesig auch daran, dass eine geplante Ausnahmeregelung erst für Menschen ab 80 Jahren greifen soll. Oft sei Wohneigentum zur Altersvorsorge gedacht. Wenn man in Rente gehe, sei diese oft geringer als das vorherige Einkommen, und es sei schwierig, Kredite zu bekommen, warnte sie. „Deswegen reicht es nicht aus, Ausnahmeregelung für Menschen über 80 zu machen, sondern wir fordern, dass alle Bürgerinnen und Bürger, die das Renteneintrittsalter erreicht haben, von der Zwangsregelung ausgenommen werden und stattdessen zinsfreie Kredite vom Staat bekommen."













