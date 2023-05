﻿Warum Habeck uns eine Pause zum Abkühlen gönnen sollte

Berlin. „Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen“, sagt das Sprichwort – und in vielen Fällen stimmt diese Lebensweisheit auch. Beim umstrittenen Gebäudeenergiegesetz, in dem die Bundesregierung künftig ein weitgehendes Einbauverbot für neue Öl- und Gasheizungen verankern will, könnte die nun immer lauter geforderte Verschiebung hingegen manche Probleme lösen und deshalb durchaus sinnvoll sein.

Nehmen wir zum Beispiel den überaus ambitioniert legislativen Zeitplan: Es ist bereits Mai, und noch immer ringen FDP und Grüne um zahllose Details der Regelung. Weder Bundestag noch Bundesrat haben das Gesetz bislang beraten, dafür gibt es in beiden Kammern bereits lange Listen mit Änderungswünschen.

Es ist jetzt schon sicher, dass das Gesetz seinen Charakter noch einmal deutlich ändern wird und dass es noch eine ganze Weile braucht, ehe die Regelungen in ihrer finalen Fassung im Gesetzblatt stehen. Ein so weitreichender Eingriff in das Leben und die Eigentumsrechte vieler Menschen sollte aber nicht mit nur einem halben Jahr Vorlauf oder weniger in Kraft treten. Das wäre eines Rechtsstaates unwürdig, zumal die Notwendigkeit, den Ausstoß von Klimagasen im Wärmesektor zu reduzieren, nicht erst seit gestern bekannt ist.

Auch könnte mehr Zeit ein Teil der Antwort der Politik auf die wachsenden Sorgen vieler Eigenheimbesitzer sein, die sich durch die Reform und ihr hohes Tempo überfordert fühlen. Wenn ein Topf überkocht, nimmt man ihn von der Platte, wenn ein Motor überhitzt, geht man vom Gas. Für gesellschaftliche Auseinandersetzungen sollte das gleiche gelten: Bevor die Volksseele kocht, gönnen Regierende sich und dem Land besser eine Verschnaufpause.

Es sollte dabei zwar nicht um mehrere Jahre gehe, wie viele in der FDP und manche in der SPD nun hoffen. Wer zugibt, dass der Klimawandel ein drängendes Problem ist, darf bei konkreten Gegenmaßnahmen nicht auf Zeit spielen.

Eine grundlegende Übereinkunft darüber, wohin die Gesellschaft in der Energiepolitik steuern soll, braucht die Regierung aber gleichwohl, wenn sie die Menschen mitnehmen will. Dass dazu klare Ansagen gehören, welcher Bürger mit wieviel Förderung durch den Staat rechnen darf, sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein.

Wenn die Ampelregierung nun ernsthaft und vor allem konstruktiv an der Reform arbeitet, darf sie sich ein paar zusätzliche Monate gönnen. Um im Sprichwort zu bleiben, gilt bei der Wärmewende der Satz: „Besser spät (und richtig) als nie“.

